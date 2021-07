Da domani la Lampo Trophy – Nation Cup. Italia e Bulgaria a caccia del bis

Sui campi dell’Olimpica Tennis Rezzato è tutto pronto per la 19esima edizione della Lampo Trophy Nation Cup, il torneo internazionale under 12 per nazioni (targato Tennis Europe) che da domani vedrà una cinquantina di talenti sfidarsi per i titoli che nel 2019 furono di Italia (maschile) e Bulgaria (femminile). Nel tardo pomeriggio, nell’affascinante cornice di Villa Fenaroli Palace Hotel, si è tenuto il sorteggio dei gruppi, con una novità. Infatti, in virtù del forfait della formazione messicana maschile, nella competizione dei ragazzi le selezioni italiane sono diventate due: rossa e blu. Domani dalle 8.45 i primi incontri della competizione femminile, con l’Italia che sfida la Slovenia. Nel pomeriggio (dalle 14.30) le sfide maschili: per l’Italia “rossa” duello con la Slovenia, per la selezione “blu” sfida contro Israele.

Torneo maschile

Group Red: Italia “rossa”, Austria, Slovenia, Serbia

Group Blu: Bulgaria, Italia “blu”, Bosnia ed Erzegovina, Israele

Torneo femminile

Group Red: Italia, Austria, Slovenia, Serbia

Group Blu: Bulgaria, Messico, Bosnia ed Erzegovina, Israele

LE TRE FORMAZIONI DELL’ITALIA

Formazione maschile “blu”: Mattia Cona, Riccardo Manca, Mattia Baroni

Formazione maschile “rossa”: Dennis Spircu, Lorenzo Rocco

Formazione femminile: Ginevra Batti, Elena Toccacieli, Micol Salvadori

Capitani Luca Ronzoni e Massimo Ogna

IL PROGRAMMA

Da martedì 8 a giovedì 10 luglio: gironi di qualificazione, a partire dalle ore 8.45. Venerdì 9 luglio: semifinali maschili e femminili. Sabato 10 luglio: finali maschili e femminili, sempre a partire dalle 8.45 (ingresso gratuito). Ogni sfida prevede tre incontri: due singolari e un doppio.