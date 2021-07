Challenger Braunschweig: Il Tabellone Principale e di Qualificazione. Presenza di Matteo Donati nelle quali

Challenger BRAUNSCHWEIG – Tabellone Principale

(1/WC) Paire, Benoit vs Andreozzi, Guido

Qualifier vs Kopriva, Vit

Bergs, Zizou vs Marterer, Maximilian

Coppejans, Kimmer vs (6) Machac, Tomas

(4) Kovalik, Jozef vs Horansky, Filip

Vukic, Aleksandar vs (Alt) Jaziri, Malek

Kuhn, Nicola vs (Alt) Zverev, Mischa

Qualifier vs (5) Laaksonen, Henri

(8) Altmaier, Daniel vs Kolar, Zdenek

Vilella Martinez, Mario vs (WC) Molleker, Rudolf

Ymer, Elias vs Kamke, Tobias

Diez, Steven vs (3) Hanfmann, Yannick

(7) Nagal, Sumit vs Safwat, Mohamed

(WC) Moeller, Marvin vs Gabashvili, Teymuraz

Qualifier vs Moraing, Mats

Qualifier vs (2) Berankis, Ricardas

(1/Alt) Gunneswaran, Prajneshvs Hassan, Benjamin(WC) Rosenkranz, Matsvs (8) Diaz Acosta, Facundo

(2/Alt) Zuk, Kacper vs (WC) Sandkaulen, Tim

Michalski, Daniel vs (5) Andreev, Adrian

(3) Sijsling, Igor vs Hidalgo, Diego

(PR) Donati, Matteo vs (7) Kelly, Dayne

(4) Haerteis, Johannes vs (WC) Ehrenschneider, Nino

Ehrat, Sandro vs (6) Dougaz, Aziz

Öffentliche Center Court – Ora italiana: 11:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [2/Alt] Kacper Zuk vs [WC] Tim Sandkaulen

2. [WC] Mats Rosenkranz vs [8] Facundo Diaz Acosta

3. [1/Alt] Prajnesh Gunneswaran vs Benjamin Hassan

Court 11 – Ora italiana: 11:00 (ora locale: 11:00 am)

1. Daniel Michalski vs [5] Adrian Andreev

2. [4] Johannes Haerteis vs [WC] Nino Ehrenschneider

Court 7 – Ora italiana: 11:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [PR] Matteo Donati vs [7] Dayne Kelly

2. [3] Igor Sijsling vs Diego Hidalgo

3. Sandro Ehrat vs [6] Aziz Dougaz