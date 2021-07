Jannik Sinner non giocherà alle Olimpiadi di Tokyo

Jannik Sinner ha appena annunciato, con un lungo messaggio su Instagram, la decisione di non andare a Tokyo ai prossimi Giochi Olimpici. Preferisce lavorare sul suo tennis per crescere. Riportiamo qua sotto il messaggio originale, postato sulla propria pagina social.

“Non è stata una decisione facile da prendere ma ho deciso di non partecipare ai Giochi Olimpici quest’anno. Rappresentare il mio paese è un privilegio ed un onore e spero di poterlo fare per tanti anni. La decisione è stata dettata dal fatto che non ho giocato il mio miglior tennis durante gli ultimi tornei e devo concentrare sulla mia crescità. Ho bisogno di questo tempo per lavorare sul mio gioco, il mio obbiettivo è diventare un miglior giocatore in campo e fuori. Sono pronto a mettermi ancora di più in gioco con l’obbiettivo di migliorare. Sono sincero con voi e spero che potrete capire il mio ragionamento dietro a questa decisione. Sento che questa sia la scelta migliore per il mio futuro.”