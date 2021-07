Wimbledon: Si ferma al secondo turno il cammino di Camila Giorgi

Camila Giorgi è stata eliminata questo pomeriggio al secondo turno del torneo di Wimbledon.

La 29enne di Macerata, n.62 WTA, è stata sconfitta dalla ceca Karolina Muchova, n.22 del ranking e 19 del seeding, che al suo primo main draw a Wimbledon, due anni fa, raggiunse i quarti (fermata da Svitolina) con il risultato di 63 57 63 dopo 2 ore e 18 minuti di partita.

Nel primo set la Giorgi dopo aver annullato sul 2 pari, 15-40, tre palle break subiva il break sul 3 pari quando dal 30 a 0 subiva un parziale di ben 4 (8) punti consecutivi con l’azzurra che cedeva il servizio e andava sotto per 3 a 5.

Sul 3 a 5 la Giorgi ancora avanti per 30 a 0, commetteva un doppio fallo nel terzo punto e poi cedeva gli altri tre perdendo ancora una volta la battuta e anche la frazione per 6 a 3.

Nel secondo set Camila avanti per 5 a 3 perdeva la battuta nel decimo game giocando un pessimo gioco al servizio.

Sul 5 pari però l’azzurra piazzava un nuovo break e poi questa volta sul 6 a 5, dallo 0-40, annullava bene le tre palle break consecutive e metteva a segno un fondamentale ace sul 40 pari prima di chiudere con un bel passante vincente di rovescio la frazione per 7 a 5.

Nel terzo set la giocatrice italiana nel secondo game, dal 40 a 0 e complici anche di due doppi falli (uno sulla palla break), cedeva la battuta e andava sotto per 0 a 4 dopo aver perso anche il servizio nel quarto gioco.

Nel quiinto game Camila toglieva la battuta alla ceca e sul 3 a 5, dopo aver annullato tre palle match dal 40-15 si procurava una palla break ma commetteva sul quel punto un brutto errrore di rovescio.

La Muchova stavolta non esitava e chiudeva la partita due punti dopo per 6 a 3.