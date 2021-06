Il torneo di Auckland getta ancora la spugna. Non si giocherà nemmeno nel 2022

Non ci sarà tennis ad Auckland nel 2022. Dopo che l’organizzazione ha provato in tutti i modi non ci sarà l’ASB Classic nemmeno nella prossima stagione a causa di tutte le restrizioni COVID in Nuova Zelanda in materia di immigrazione e quarantene.

E’ sicuramente una brutta notizia dato che siamo ancora nel mese di Giugno e ci sono già eventi del prossimo anno che gettano la spugna. Speriamo siano solo dei casi rari.