ITF Montpellier e The Hague: I Main Draw

ITF MONTPELLIER(Fra 60k terra)

[1] Oceane Dodin vs Margot Yerolymos

Dalila Spiteri vs Irina Fetecau

Yana Morderger vs Leolia Jeanjean

Qinwen Zheng vs [8] Grace Min

[3] Anhelina Kalinina vs Diane Parry

Yuriko Lily Miyazaki vs Elsa Jacquemot

Daniela Seguel vs Martina Di giuseppe

Yue Yuan vs [5] Maddison Inglis

[7] Cristina Bucsa vs Amandine Hesse

Elena Gabriela Ruse vs Jia-Jing Lu

Jamie Loeb vs Sada Nahimana

Ulrikke Eikeri vs [4] Harmony Tan

[6] Francesca Di lorenzo vs Tessah Andrianjafitrimo

Oksana Selekhmeteva vs Salma Djoubri

Valentina Ivakhnenko vs Carole Monnet

Guiomar Maristany zuleta de reales vs [2] Maiar Sherif ahmed abdelaziz

ITF THE AGUE(Ned 25k terra)

[1] Marina Melnikova vs Elizabeth Halbauer

Eva Vedder vs Daniela Vismane

Joanna Garland vs Ioana Loredana Rosca

Quirine Lemoine vs [7] Jessica Pieri

[4] Marie Benoit vs Alycia Parks

Kamilla Bartone vs Stephanie Judith Visscher

Tatiana Pieri vs Valentini Grammatikopoulou

Arianne Hartono vs [8] Lea Boskovic

[6] Anna Bondar vs Eva Lys

Gabriela Ce vs Barbara Gatica

Katharina Hobgarski vs Jaimee Fourlis

Nikki Redelijk vs [3] Panna Udvardy

[5] Richel Hogenkamp vs Lexie Stevens

Martina Caregaro vs Eleonora Molinaro

Vivian Wolff vs Suzan Lamens

Stephanie Wagner vs [2] Cagla Buyukakcay