Serena Williams non ci sarà a Tokyo

Altra grande assenza nel tennis alle Olimpiadi di Tokyo: Serena Williams ha dichiarato di non essere stata inserita nella lista olimpica della squadra degli Stati Uniti.

Alla vigilia dell’ennesimo Slam (ne ha vinti 23 in carriera) la tennista statunitense saluta quindi l’ultima possibilità di provare a vincere un’altra medaglia olimpica dopo i tre ori nel doppio e l’oro nel singolare di Londra 2012 vinto proprio a Wimbledon.

“Ci sono così tante ragioni perché non andrò alle Olimpiadi, non è il momento giusto. Io non sono comunque nella lista”,