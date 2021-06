Lorenzo Sonego dopo la finale conquistata ad Eastbourne: “nel terzo ho ritrovato il mio tennis, riuscendo ad essere più aggressivo e ho portato a casa l’incontro” (con il video della semifinale)

Lorenzo Sonego : “E’ stato un match davvero molto combattuto, Max è un gran lottatore e un avversario pericoloso. Mi piace giocare sull’erba, dove il mio servizio funziona, e sono felice di aver raggiunto una seconda finale in carriera su questa superficie. Nel secondo set lui attaccava praticamente su ogni palla ed è stato complicato per me, poi nel terzo ho ritrovato il mio tennis, riuscendo ad essere più aggressivo e ho portato a casa l’incontro. Qui ci sono anche diversi italiani e per me il tifo è importante: appuntamento a domani…”.