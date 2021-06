WTA 500 Eastbourne: Camila Giorgi si ritira in semifinale

Amaro epilogo nella semifinale del tonreo WTA 500 di Eastbourne.

Camila Giorgi si è ritirata quando era sotto nel primo set contro l’estone Anett Kontaveit su una situazione di punteggio di 4 a 5 per la Kontaveit e servizio per l’azzurra che aveva appena messo a segno un bellissimo controbreak dopo aver perso la battuta proprio sul 3 a 4.

L’azzurra ha deciso di ritirarsi per un problema alla coscia sinistra visibilmente fasciata.

Camila sicuramente avrà sentito una fitta e per non rischiare Wimbledon ha decisivo di ritarsi dal torneo.