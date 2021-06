Matteo Berrettini dopo la finale del Queen’s: “ho dovuto giocare il mio miglior tennis” (con il programma di domani e il video della semifinale)

Matteo Berrettini : “Questo era l’obiettivo della settimana [fare la finale], e ora sono ad un passo dal titolo. È un grande risultato, soprattutto per la storia di questo torneo. Sono davvero felice perché per battere Alex oggi, ho dovuto giocare il mio miglior tennis.

La cosa positiva è che penso sempre di poter vincere i miei game di servizio. So che ho una grande arma con il mio servizio ed è il primo colpo di inizio gioco. Se dormo troppo bene significa che qualcosa non va in vista della finale. Devo essere un po’ nervoso e teso, altrimenti l’adrenalina non entra in gioco ed è più difficile giocare”.

Centre Court – Ora italiana: 14:30 (ora locale: 1:30 pm)

1. [1] Matteo Berrettini vs Cameron Norrie

2. Reilly Opelka / John Peers vs Alex de Minaur / Cameron Norrie

3. Reilly Opelka / John Peers OR Alex de Minaur / Cameron Norrie vs [4] Pierre-Hugues Herbert / Nicolas Mahut (non prima ore: 16:30)