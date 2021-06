ATP 250 Eastbourne: Il Tabellone Principale. Lorenzo Sonego n.3 del seeding

ATP 250 Eastbourne – Main Draw

(1) Monfils, Gael vs Bye

Qualifier vs Qualifier

Norrie, Cameron vs Nishioka, Yoshihito

Ruusuvuori, Emil vs (7) Ramos-Vinolas, Albert

(3) Sonego, Lorenzo vs Bye

Millman, John vs (WC) Clarke, Jay

Tsonga, Jo-Wilfried vs Gerasimov, Egor

Gasquet, Richard vs (8) Bublik, Alexander

(5) Opelka, Reilly vs Popyrin, Alexei

Qualifier vs Djere, Laslo

Fucsovics, Marton vs Bedene, Aljaz

Bye vs (4) Basilashvili, Nikoloz

(6) Davidovich Fokina, Alejandro vs Qualifier

(WC) Ward, James vs Pospisil, Vasek

Tiafoe, Frances vs (WC) Broady, Liam

Bye vs (2) de Minaur, Alex