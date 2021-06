Wimbledon: Ecco le wild card Md e Quali. Invito a Carlos Alcaraz. Anche Andy Murray presente

Trionfatore a Wimbledon nel 2013 e nel 2016, Andy Murray (ATP 124) non dovrà passare dalle qualificazioni. Scivolato ormai da qualche anno fuori dalla top 100 a causa degli infortuni, il britannico ha ricevuto una wild card dagli organizzatori del torneo di Wimbledon e sarà dunque direttamente ammesso al tabellone principale del torneo. La stessa sorte è toccata in campo femminile a Venus Williams (WTA 103), 5 volte regina di Londra.

Invito anche alla promessa spagnola Carlos Alcaraz.

GENTLEMEN’S SINGLES

Carlos ALCARAZ (ESP)

Liam BROADY (GBR)

Jay CLARKE (GBR)

Jack DRAPER (GBR)

Andy MURRAY (GBR)

To be announced

To be announced

To be announced

QUALIFYING GENTLEMEN’S SINGLES

Arthur FERY (GBR)

Felix GILL (GBR)

William JANSEN (GBR)

Anton MATUSEVICH (GBR)

Aidan MCHUGH (GBR)

Shintaro MOCHIZUKI (JPN)

Stuart PARKER (GBR)

Ryan PENISTON (GBR)

Jack PINNINGTON JONES (GBR)

LADIES’ SINGLES

Katie BOULTER (GBR)

Jodie BURRAGE (GBR)

Harriet DART (GBR)

Francesca JONES (GBR)

Samantha MURRAY SHARAN (GBR)

Venus WILLIAMS (USA)

To be announced

To be announced

QUALIFYING LADIES’ SINGLES

Naiktha BAINS (GBR)

Tara MOORE (GBR)

Matilda MUTAVDZIC (GBR)

Emma RADUCANU (GBR)

Eva SHAW (GBR)

Eden SILVA (GBR)

Katie SWAN (GBR)

Not used – Next direct acceptance

Not used – Next direct acceptance