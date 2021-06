Milano ritrova il suo torneo, e lo fa “in presenza”. Ecco le wild card

Presentata la 15esima edizione dell’ASPRIA Tennis Cup – Trofeo BCS. Sia pure nel rispetto delle norme, il pubblico potrà accedere all’impianto e l’ingresso sarà gratuito fino a venerdì 25 giugno. Occhio a Jack Sock e Holger Rune. Wild card azzurre: inviti a Zeppieri, Brancaccio e Vanni.

Milano esulta. Due anni dopo, l’ASPRIA Harbour Club ritrova il suo torneo, nella sua settimana. L’elegante circolo di Via Cascina Bellaria ha ospitato il primo atto ufficiale della 15esima edizione dell’ATP Challenger di inizio estate, con la conferenza stampa di presentazione. La parola d’ordine è stata “presenza”, sottolineata più volte dalla General Manager del club Roberta Minardi, particolarmente lieta del ritorno nel circuito mondiale di un club dalle mille iniziative, ma che vede nell’ASPRIA Tennis Cup – Trofeo BCS uno dei principali fiori all’occhiello. All’evento, moderato da Lorenzo Cazzaniga, c’era anche Massimo Riva, presidente del CONI Lombardia. “In un anno così particolare per il CONI, con lo svolgimento delle Olimpiadi, è bello che Milano ritrovi un torneo così importante, prologo ideale per i tanti eventi di prestigio che ci accompagneranno nei prossimi mesi e anni”. L’evento è previsto dal 20 al 27 giugno, con il main draw a 32 giocatori e le qualificazioni a 16. Sul piano tecnico, c’è davvero da essere soddisfatti. Secondo Carlo Alagna, direttore organizzativo, i giocatori da tenere d’occhio sono principalmente Jack Sock (ex top-10 ATP e campione di Wimbledon in doppio) e il giovanissimo Holger Rune, una delle più fulgide promesse del tennis mondiale. Classe 2003, ad appena 16 anni è stato numero 1 junior e vincitore del Roland Garros. Quest’anno sta cogliendo grandi risultati, e la recente vittoria al Challenger di Biella lo ha portato a ridosso dei top-200 ATP. In altre parole, l’ASPRIA Harbour Club ospiterà chi è stato tra i top-10 e chi – con ogni probabilità – ci arriverà. La speranza è che possa fare altrettanto Giulio Zeppieri, una delle tre wild card per il tabellone principale annunciate dal direttore del torneo Massimo Lacarbonara. Oltre a Zeppieri (classe 2001, ex “gemello” di Lorenzo Musetti e prospetto davvero interessante), hanno ricevuto l’invito Raul Brancaccio e l’eterno Luca Vanni, che dopo tanti problemi fisici prova a restare competitivo e costruirsi una bella ultima parte di carriera. D’altra parte, in tempi non sospetti, non aveva escluso di continuare a giocare fino a 40 anni di età. Tornei di questo livello hanno bisogno di vari ingredienti, tutti indispensabili: oltre alla passione e la competenza degli organizzatori e l’ospitalità di un club di prestigio, è necessario il sostegno degli sponsor.

L’ASPRIA Tennis Cup può gioire grazie al supporto di BCS, società leader nel settore dei servizi informatici. Alla conferenza c’era il presidente Giuseppe Fumagalli: “La nostra società fornisce servizi in ambito medico e sanitario, quindi ha patito meno di altre gli effetti della crisi, anche se è stato un periodo duro per tutti. Al di là di questo, siamo più che felici di continuare a sostenere una competizione che ci vede in prima linea già da moltissimi anni”. Fumagalli è un grande appassionato di tennis, e ha ricordato un simpatico aneddoto: “Due anni fa abbiamo ospitato Lorenzo Musetti, autore di una bella semifinale. Dopo la sua eliminazione, fu lui a chiedermi di giocare qualche colpo insieme. Alla luce dei recenti risultati, si può dire che BCS gli abbia portato fortuna”. Senza dimenticare che l’anno prima passò dall’ASPRIA Harbour Club anche Jannik Sinner. Trovare i Musetti e i Sinner del futuro sarà l’obiettivo di questa edizione numero 15, che – sia pure nel rispetto delle norme vigenti (utilizzo della mascherina, distanziamento sociale e presenza di un COVID manager a vigilare sul rispetto delle regole) – permetterà l’accesso del pubblico. A proposito di sponsor, sono davvero tante le aziende che hanno scelto di legare il loro nome all’ASPRIA Tennis Cup. Oltre alla già citata BCS, si segnalano la new entry Humangest, Acqua Valmora, RDS e COVERLIT. Da segnalare anche il grande impegno di Cerba HealthCare Italia, che si occuperà di tutti gli aspetti legati alla prevenzione, compresi i tamponi per gli atleti, e di Ecolife Milano: oltre a garantire il servizio di fisioterapia, fornirà un suo elemento (Emilio Tirelli) nel ruolo di COVID Manager. Gli appassionati potranno accedere all’impianto entro il limite del 25% della capienza. L’ingresso sarà gratuito fino a venerdì 25 giugno, poi sarà attivata la biglietteria per le ultime due giornate. Sarà molto intensa anche l’attività social, sia sulla pagina Facebook del torneo che nelle pagine social dell’ASPRIA Harbour Club. Tra le novità di questa edizione, un mini-podcast di qualche minuto alla fine di ogni singola giornata, per relazionare su quanto accaduto sui campi del torneo, reperibile direttamente dalle pagine social dell’evento. Come da tradizione, prevista anche la diretta TV della finale. Domenica 27 giugno, SuperTennis TV (canale n.64 del digitale terrestre) si collegherà in diretta per trasmettere l’ultimo atto della competizione. La visibilità sarà massima, poiché quel giorno la finale di Milano sarà l’unico evento professionistico in assoluto.