Dal Roland Garros: Parlano Novak Djokovic e Stefanos Tsitsipas (con il video della finale)

Novak Djokovic : “Sono felice e davvero onorato di essere il primo nella storia a vincere almeno due volte tutti i quattro Slam. Non potrei essere più fiero di ciò che ho fatto negli ultimi tre giorni: è sicuramente uno dei tre risultati più importanti della mia carriera. Ho vinto una battaglia di quattro ore e mezza contro Rafa sul suo campo, e ieri non mi sono allenato, così da avere più energie possibile per una nuova sfida contro Tsitsipas. Per lui era la prima finale, non aveva nulla da perdere, e anche per questo poteva essere pericoloso. Mi aspettavo una buona partenza da parte sua, e così è stato. Nei momenti delicati ha giocato meglio e nel secondo set io sono calato permettendogli di dominarmi. Poi sono uscito dal campo, come successo nel match con Musetti, e al mio rientro ero un giocatore diverso. Ho trovato un break in avvio di terzo set, sono entrato nella sua testa, ho iniziato a muovere meglio la palla e il match è girato.

Quando sono rientrato negli spogliatoi, nella mia testa c’erano due voci. Una, particolarmente forte, mi diceva che non ce l’avrei potuta fare, che ormai era andata. Ma ho deciso di ascoltare la voce che invece mi suggeriva di continuare a provarci. Ripetendomi che ce la potevo ancora fare”.

Ho ottenuto dei risultati che molta gente non credeva possibili. Invece tutto è possibile, e mi sono messo in una buona posizione per puntare al Golden Slam. Ero nella stessa posizione anche nel 2016, ma persi presto a Wimbledon. Quest’anno abbiamo solamente due settimane tra Parigi e Londra, e sicuramente non è la situazione ideale, visto che c’è poco tempo per cambiare da una superficie all’altra, il che non permette una transizione più comoda. Sono felice si possa tornare a giocare a Wimbledon, dove ho vinto nel 2018 e nel 2019. Mi auguro di poter allungare la striscia di successi.

Nel corso della mia carriera ho lavorato tanto dal punto di vista mentale, per imparare a stare sempre nel presente, e fare in modo che certi pensieri non potessero condizionare il mio rendimento. Nonostante ciò talvolta questo è capitato comunque, anche in dei tornei del Grande Slam. Il tennis è uno sport individuale, e non hai nessuno su cui poter fare affidamento. Hai il supporto del tuo team, ma in campo sei da solo. Se non riesci a tirarti fuori da certe situazioni, come io ho saputo fare oggi, il match è andato. Questo è il motivo per cui credo che il lavoro mentale sia importante al pari di quello fisico. Gli ho dedicato molto tempo, e ha pagato. Non ho mai pensato che raggiungere i 20 Slam di Nadal e Federer fosse impossibile. Anche se a dire il vero me ne manca ancora uno, e loro continuano a giocare. Ma continuerò a inseguirli a partire da Wimbledon, pur concentra domi sul mio percorso e non su di loro”.

Stefanos Tsitsipas : “Come è cambiata la partita a suo favore? Ho iniziato a giocare corto. È come se di colpo avessi perso completamente il ritmo, e non so perché. È molto strano, considerando che fino a un attimo prima mi sentivo molto bene e mi muovevo in maniera perfetta. Ho faticato ad adattarmi alla nuova situazione e non sono riuscito a giocare allo stesso modo. Ho provato a capire cosa non funzionasse, ma non saprei proprio. Mi spiace molto: è triste che sia successo oggi, perché avevo una buonissima opportunità.

Oggi ho imparato che vincere due set non conta nulla. Ne manca comunque uno per portare a casa la partita. Ma non credo di essermi rilassato, e non ho cambiato molto il mio gioco. Ho cercato di tenere lo stesso ritmo e ho continuato a fare tutto ciò che aveva funzionato bene fino a quel momento. Djokovic ha lasciato il campo dopo i primi due set, e quando è rientrato è stato come se fosse diventato un altro giocatore. Non so come ci sia riuscito. Non ne ho idea. Da quel momento ha giocato davvero bene, e non mi ha dato spazio. Si muoveva meglio rispetto a prima, sembrava più fresco, riusciva a leggere meglio il mio gioco. Complimenti a lui. Ho giocato due buoni set, ma non è bastato. Nei tornei del Grande Slam va così.

Lascio questo torneo con la consapevolezza di poter lottare anche per titoli come questi. Ho fiducia nel mio gioco e credo di poter arrivare molto presto al successo. Se sarò in grado di mantenere lo stesso atteggiamento e gli stessi livelli di gioco, non vedo alcuna ragione che mi possa impedire un giorno di vincere questo torneo.

Non ho rimpianti. Avrei potuto piangere, ma non c’era alcuna ragione di farlo, perché ho provato tutto ciò che era nelle mie possibilità. Non avrei potuto fare niente di più. Ora non vedo l’ora di concentrarmi sulla stagione sull’erba, dove so di avere una nuova opportunità. L’erba mi piace, mi piace giocarci, e anche se nell’ultima stagione sull’erba non ho ottenuto grandi risultati sono consapevole di avere un gioco che funziona bene. Dovrò farmi trovare pronto per adattare il mio gioco, ma so di avere i mezzi giusti”.