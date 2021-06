Challenger Nottingham: Il Tabellone Principale e di Quali. Gasquet guida il seeding. Tre azzurri ai nastri di partenza

Challenger Nottingham – Tabellone Principale

(1) Gasquet, Richard vs (Alt) Soeda, Go

Cressy, Maxime vs (WC) Clarke, Jay

Seyboth Wild, Thiago vs Qualifier

(WC) McHugh, Aidan vs (6) Kukushkin, Mikhail

(3) Seppi, Andreas vs Qualifier

McDonald, Mackenzie vs Hoang, Antoine

(Alt) Fabbiano, Thomas vs Nakashima, Brandon

(WC) Matusevich, Anton vs (5) Ymer, Mikael

(7) Sugita, Yuichi vs Majchrzak, Kamil

(Alt) Mayer, Leonardo vs Qualifier

Gaio, Federico vs Polmans, Marc

Kudla, Denis vs (4) Anderson, Kevin

(8) Uchiyama, Yasutaka vs Gunneswaran, Prajnesh

Qualifier vs Bonzi, Benjamin

Dzumhur, Damir vs Donskoy, Evgeny

(PR) Machac, Tomas vs (2) Kwon, Soonwoo

(1) Zuk, Kacpervs (WC) Maxted, Lui(Alt) Johnson, Lukevs (8) Ramanathan, Ramkumar

(2) Zhang, Zhizhen vs (Alt) Whitehouse, Mark

(WC) Fery, Arthur vs (5) Escobedo, Ernesto

(3) Kokkinakis, Thanasi vs Copil, Marius

(Alt) Gojo, Borna vs (6) Torpegaard, Mikael

(4) Vilella Martinez, Mario vs (Alt) Ebden, Matthew

(WC) Gill, Felix vs (7) Bolt, Alex

Court 1 – Ora italiana: 12:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [WC] Felix Gill vs [7] Alex Bolt

2. [4] Mario Vilella Martinez vs [Alt] Matthew Ebden

3. [1] Kacper Zuk vs [WC] Lui Maxted

4. [Alt] Borna Gojo vs [6] Mikael Torpegaard

5. [3] Thanasi Kokkinakis vs Marius Copil

Court 3 – Ora italiana: 12:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [Alt] Luke Johnson vs [8] Ramkumar Ramanathan

2. [2] Zhizhen Zhang vs [Alt] Mark Whitehouse

Court 4 – Ora italiana: 12:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [WC] Arthur Fery vs [5] Ernesto Escobedo