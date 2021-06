Roland Garros: Il programma di Giovedì 10 Giugno 2021

Court Philippe-Chatrier – Ore: 12:00

Joe Salisbury / Desirae Krawczyk vs Aslan Karatsev / Elena Vesnina

Anastasia Pavlyuchenkova vs Tamara Zidansek (non prima delle ore 15)

Barbora Krejcikova vs Maria Sakkari

Court Simonne-Mathieu – Ore: 12:00

Pedro Martinez / Pablo Andujar vs Andrey Golubev / Alexander Bublik

Nicolas Mahut / Pierre-Hugues Herbert vs Robert Farah / Juan Sebastian Cabal (non prima delle 13:30)

Court 14 – Ore: 11:00

Victoria Jimenez kasintseva vs Linda Noskova

Juncheng Shang vs Sean Cuenin

Luca Van assche vs Daniel Merida aguilar

Peter Benjamin Privara / Victor Lilov vs Adam Jurajda / Mans Dahlberg

Court 7 – Ore: 11:00

Diana Shnaider vs Robin Montgomery

Giovanni Mpetshi perricard vs Viacheslav Bielinskyi

Aliona Falei / Tatiana Barkova vs Lisa Pigato / Eleonora Alvisi

Giovanni Mpetshi perricard / Arthur Fils vs Ozan Colak / Samir Banerjee

Court 6 – Ore: 11:00

Daniel Rincon vs Arthur Fils

Erika Andreeva vs Polina Kudermetova

Valencia Xu / Mei Hasegawa vs Linda Noskova / Victoria Jimenez kasintseva

Petr Nesterov / Viacheslav Bielinskyi vs Mehdi Sadaoui / Sascha Gueymard wayenburg

Court 13 – Ore: 11:00

Oksana Selekhmeteva vs Mara Guth

German Samofalov / Martin Katz vs Aleksander Orlikowski / Maks Kasnikowski

Oksana Selekhmeteva / Alexandra Eala vs Natalia Szabanin / Petra Marcinko

Amarissa Kiara Toth / Maria Bondarenko vs Polina Kudermetova / Linda Fruhvirtova