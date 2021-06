Roland Garros Juniores: Luca Nardi centra il secondo turno

Buona la prima per Luca Nardi al Roland Garros Junior sulla terra parigina. Il 17enne pesarese, unico azzurrino in gara, ha eliminato al primo turno per 75 46 60 l’estone Mark Lajal, dodicesima testa di serie.

Al secondo turno Luca affronterà lo statunitense Victor Lilov.

Da segnalare che Nardi dopo aver perso il secondo set per 6 a 4, subendo il break decisivo sul 3 pari, ha piazzato da quel momento un parziale di sei game consecutivi vincendo la partita per 6 a 0.

L’azzurro è stato bravo sul 2 a 0 del terzo set ad annullare una pericolosa palla per il controbreak.