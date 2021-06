Roland Garros: Jannik Sinner conquista gli ottavi di finale a Parigi

Continua la cavalcata di Jannik Sinner nei French Open di Parigi. Sabato pomeriggio il 19enne di Sesto Pusteria ha eliminato al terzo turno lo svedese Mikael Ymer, numero 105 del mondo, in tre set con il punteggio di 6-1, 7-5, 6-3.

L’altoatesino accede così agli ottavi di Parigi, dove lunedì lo attende probabilmente un’altra volta il re della terra rossa, Rafael Nadal. Il 13 volte campione del Roland Garros sta sfidando al momento il britannico Cameron Norrie. Sinner ed il numero 3 del mondo si sono già affrontati tre settimane fa a Roma, con Nadal che si è imposto per 7-5, 6-4. Lo spagnolo si è affermato anche nella prima sfida, proprio l’anno scorso nei quarti di Parigi, in tre set.

Oggi Sinner ha conquistato il suo terzo successo sulla terra rossa parigina. All’esordio il pusterese ha superato il francese Pierre-Hugues Herbert (ATP 85), dopo aver annullato un match point nel quarto parziale, in cinque set. Giovedì ha invece vinto il derby azzurro contro Gianluca Mager (6-1, 7-5, 3-6, 6-3). Oggi al terzo turno Sinner ha affrontato Mikael Ymer. L’altoatesino si è affermato alle Next Gen ATP Finals 2019 di Milano in tre set, l’anno scorso a Marsiglia si è invece dovuto arrendere al 22enne svedese per 6-3, 6-4.

Il numero 19 del mondo parte subito alla grande, strappa ben tre volte il turno di battuta a Ymer e dopo mezz’ora di gioco vince il primo set senza grossi problemi per 6-1. La seconda frazione di gioco è invece molto più equilibrata. Sinner, insolitamente falloso e frettoso, sul 3-2 e 0-40 spreca addirittura tre palle break, subito dopo Ymer riesce a toglierlo il servizio per il 4-3. Ma l’aazzurro lotta, annulla un set point allo svedese e alla fine chiude con il controbreak per il 5-5. L’allievo di Riccardo Piatti tiene il servizio, ora è in vantaggio 6-5 dopo essere stato sotto 5-3. Sinner accelera, piazza un altro break e porta a casa il secondo set: 7-5.

Nel terzo game del terzo set Sinner annulla subito quattro palle break, nel gioco successivo lo stesso pusterese non riesce a trasformare tre break point (una mancata per una svista del Giudice di Sedia per un doppio rimbalzo non visto). Nel quinto gioco Sinner annulla altre quattro palle break e sale sul 3-2. Poco dopo è Sinner a brekkare Ymer e andare a servire sul 5-3 per il match. L’azzurro non trema e dopo 2:22 ore di gioco si impone per 6-3.