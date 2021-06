Roland Garros: Lorenzo Musetti al primo slam in carriera centra gli ottavi di finale. Battuto Marco Cecchinato in cinque set (con il video della partita)

Lorenzo Musetti vince una bellissima battaglia contro Marco Cecchinato ed approda agli ottavi di finale del Roland Garros.

Il tennista toscano si è imposto al terzo turno sul giocatore siciliano con il risultato di 36 64 63 36 63 dopo 3 ore e 07 minuti di grande tennis.

Agli ottavi di finale Lorenzo Musetti affronterà Novak Djokovic, n.1 del mondo.

Per Musetti si tratta anche del primo ottavo Slam conquistato in carriera (è alla prima partecipazione Slam).

Primo set: Cecchinato piazzava il break decisivo nel secondo gioco quando dopo aver mancato due palle break alla terza occasione strappava il servizio a Lorenzo con Marco che sul break point arrivava bene sulla palla corta del connazionale e poi vinceva il duello a rete .

Il siciliano concedeva poco al servizio e così sul 5 a 3 teneva a 30 il turno di battuta con Lorenzo che sulla palla set steccava il rovescio. 6.-3 per Marco in 35 minuti.

Secondo set: Musetti sul 4 a 3, dal 15-40, mancava due palle break ma il break era nell’aria perchè due giochi dopo sul 5 a 4 e servizio per Cecchinato, il toscano giocava un grandissimo game mettendo a segno un passsante di rovescio, Gran pallonetto, dopo il drop shot di Cecchinato, una risposta profonda di diritto e poi sulla palla set un bel passante di diritto con Musetti che, quindi, brekkava a 0 il siciliano conquistando la frazione per 6 a 4.

Terzo set: Lorenzo avanti di un break subiva il controbreak nel terzo gioco.

Sul 2 pari il giovane talento italiano annullava, dal 15-40, due palle break con Marco che sulla prima commetteva un errore di rovescio e il secondo era annullato dal toscano con uno smash vincente.

Nel game successivo era Cecchinato che annullava una palla break e poi sul 4 a 3 Musetti conquistava il break a 30 (dal 30-15), piazzando sul break point un gran recupero di dritto, in corsa.

Sul 5 a 3 Musetti, dallo 0-30, conquistava quattro punti consecutivi e portava a casa la frazione per 6 a 3, mettendo a segno un fondamentale ace sulla palla set.

Quarto set: Cecchinato nel quarto game strappava a 30 la battuta al toscano, con Lorenzo che sulla palla break affossava il diritto in rete.

Sul 4 a 2 Marco mancava una palla per il doppio break ma sul 5 a 3 il tennista siciliano teneva a 15 il turno di servizio portando a casa il parziale per 6 a 3, piazzando un diritto a sventaglio vincente sul set point.

Quinto Set: Musetti nel primo game salvava, dal 15-40, due importanti palle break con due servizi vincenti.

Sul 2 a 1 il toscano piazzava il break ai vantaggi, mettendo a segno sul 40 pari un passante di diritto e sulla palla break un rovescio vincente lungolinea, dopo un rovescio corto di Cecchinato.

Sul 4 a 1 nuovo break per Lorenzo che però nel game successivo perdeva a 15 il servizio commettendo dversi errori.

Cecchinato sul 2 a 5, 0-40 annullava tre palle match consecutive (la prima con servizio e volèe, la seconda con un servizio vincente e la terza con Musetti che mandava il diritto in rete)) e teneva la battuta.

Sul 5 a 3 però Lorenzo Musetti non tremava teneva a 15 la battuta e chiudeva la partita per 6 a 3, con il siciliano che affossava in rete il diritto sul match point.

