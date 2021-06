Cancellato il torneo ITF da $25.000 di Imola

Da poco inserito in calendario, il torneo ITF femminile da $25.000 di Imola è già stato cancellato a causa delle problematiche organizzative legate all’emergenza Covid-19. Inizialmente programmato dal 19 al 15 luglio 2021, l’evento non avrà luogo in questa stagione, come si evince dalla modifica operata dall’International Tennis Federation sul proprio sito ufficiale nella sezione dedicata ai prossimi appuntamenti sul territorio italiano.

Nello scorso weekend, lo ricordiamo, è andata in archivio la prima manifestazione femminile del 2021: a Grado, in una prova da $25.000 di montepremi, l’ha spuntata la spagnola Nuria Parrizas-Diaz sull’azzurra Nuria Brancaccio con lo score di 6-3 5-7 6-2. Il prossimo torneo ITF in Italia si giocherà a fine mese, nella settimana dal 21 al 27 giugno, a L’Aquila ($15.000), poi sarà il turno del $25.000 di Torino (dal 5 luglio) e del $25.000 di Tarvisio (dal 12 luglio).