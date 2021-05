Circuito ITF: cinque nuovi tornei in Italia. A luglio in programma un $25.000 a Torino

L’International Tennis Federation (ITF) ha pubblicato un nuovo aggiornamento del calendario del circuito ITF. Oltre al W25 di Grado, in programma la prossima settimana, e al W15 de L’Aquila, che scatterà il 21 giugno, sul territorio italiano si disputeranno almeno altri cinque tornei a partire dal mese di luglio: ben tre di queste manifestazioni avranno un montepremi pari a $25.000, dal 5 luglio si giocherà per ben quattro settimane consecutive nel nostro Paese tra Torino (W25), Tarvisio (W25), Imola (W25) e Cordenons (W15). Il tennis “in rosa”, dopo un break di circa un mese, tornerà anche a Bagnatica con un altro evento da $25.000.

La speranza di tutti gli appassionati, ovviamente, è che la situazione legata all’emergenza Covid-19 possa migliorare ulteriormente da qui alle prossime settimane per poter assistere dal vivo agli incontri. Il calendario del circuito ITF verrà ulteriormente aggiornato nei prossimi giorni e non è escluso l’inserimento di nuove tappe in Italia nel “buco” delle prime settimane del mese di agosto.

CIRCUITO ITF

W25 Grado (terra outdoor) – dal 31 maggio

W15 L’Aquila (terra outdoor) – dal 21 giugno

W25 Torino (terra outdoor) – dal 5 luglio

W25 Tarvisio (terra outdoor) – dal 12 luglio

W25 Imola (terra outdoor) – dal 19 luglio

W15 Cordenons (terra outdoor) – dal 26 luglio

W25 Bagnatica (terra outdoor) – dal 23 agosto