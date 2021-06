Roland Garros: I risultati completi del Day 6. Ok A. Zverev. Tsitsipas vince in 4 con Isner. Ok Medvedev. Fuori la Sabalenka

l Roland Garros al femminile ha perso anche la testa di serie numero 3 del tabellone dopo aver visto l’uscita di scena della numero uno Ashleigh Barty e della numero due Naomi Osaka. Aryna Sabalenka (WTA 4) si è arresa col punteggio di 6-4 2-6 6-0 a Anastasia Pavlyuchenkova (32). La bielorussa dopo aver replicato alla russa vincendo il secondo set, nel terzo non ha più avuto argomenti.

Alexander Zverev (ATP 6) ha batturo Laslo Djere (55) con un secco 6-2 7-5 6-2. Il tedesco ha dominato l’incontro nel primo e terzo set, solamente nel secondo ha lasciato un barlume di speranza al serbo portatosi fin sul 5-2 ma senza riuscire a concretizzare l’ultimo fondamentale game, terminato poi 7-5 a favore di Zverev. Inevitabile quindi il passaggio del turno della sesta testa di serie che negli ottavi di finale affronterà Kei Nishikori (49), approdato al quarto stadio della competizione dopo il ritiro di Henri Laaksonen (150).

Nessun problema nemmeno per Daniil Medvedev (2) che si è sbarazzato di Reilly Opelka (35) in 3 set, 6-4 6-2 6-4. Il russo ha imposto la sua supremazia dall’inizio alla fine, dopo aver rubato per due volte consecutive il servizio all’americano nel secondo set ha continuato a martellare anche in quello successivo, guadagnando così l’ottavo di finale. Lo stesso copione lo ha seguito anche Pablo Carreno Busta (12) che ha eliminato lo statunitense Steve Johnson (88) con il punteggio di 6-4 6-4 6-2 e ora se la vedrà con Stefanos Tsitsipas (5). Il greco, nonostante un inizio problematico, ha superato nell’ultimo match di giornata l’americano John Isner (34) per 5-7 6-3 7-6 (7/3) 6-1.

Roland Garros – 3° Turno

Court Philippe-Chatrier – Ore: 12:00

Victoria Azarenka vs Madison Keys



Alexander Zverev vs Laslo Djere



Serena Williams vs Danielle Collins (non prima delle ore 16)



Stefanos Tsitsipas vs John Isner (non prima delle ore 21)



Court Suzanne-Lenglen – Ore: 11:00

Elena Rybakina vs Elena Vesnina



Fabio Fognini vs Federico Delbonis



Reilly Opelka vs Daniil Medvedev



Polona Hercog vs Marketa Vondrousova



Court Simonne-Mathieu – Ore: 11:00

Anastasia Pavlyuchenkova vs Aryna Sabalenka



Kei Nishikori vs Henri Laaksonen



Steve Johnson vs Pablo Carreno busta



Paula Badosa vs Ana Bogdan



Court 14 – Ore: 11:00

Casper Ruud vs Alejandro Davidovich fokina



Sorana Cirstea vs Daria Kasatkina



Elise Mertens / Su-Wei Hsieh vs Anastasia Potapova / Amanda Anisimova



Nicolas Mahut / Pierre-Hugues Herbert vs Lloyd Harris / Jonathan Erlich



Court 7 – Ore: 11:00

Tamara Zidansek vs Katerina Siniakova



Yoshihito Nishioka / Yen-Hsun Lu vs Horia Tecau / Kevin Krawietz



Marcos Giron vs Cristian Garin



Benoit Paire / Romain Arneodo vs Philipp Oswald / Marcus Daniell



Court 6 – Ore: 11:00

Yulia Putintseva / Andreea Mitu vs Demi Schuurs / Nicole Melichar



Shuai Zhang / Yifan Xu vs Kristyna Pliskova / Karolina Pliskova



Matwe Middelkoop / Marcelo Arevalo vs Matt Reid / Alex De minaur



Bruno Soares / Yifan Xu vs Joe Salisbury / Desirae Krawczyk



Court 4 – Ore: 11:00

Chloé Paquet / Clara Burel vs Raluca Olaru / Nadiia Kichenok



Bernarda Pera / Magda Linette vs Varvara Gracheva / Zarina Diyas



Giuliana Olmos / Sharon Fichman vs Caroline Dolehide / Lara Arruabarrena



Zhaoxuan Yang / Makoto Ninomiya vs Shelby Rogers / Petra Martic



Court 8 – Ore: 11:00

Tennys Sandgren / Austin Krajicek vs Joran Vliegen / Sander Gille



Oksana Kalashnikova / Nao Hibino vs Jelena Ostapenko / Monica Niculescu



Yafan Wang / Anna-Lena Friedsam vs Iga Swiatek / Bethanie Mattek-sands



Pedro Martinez / Pablo Andujar vs Hugo Gaston / Arthur Cazaux



Court 9 – Ore: 11:00

Jessica Pegula / Asia Muhammad vs Laura Siegemund / Lucie Hradecka



Jean-julien Rojer / Wesley Koolhof vs Emil Ruusuvuori / Dominik Koepfer



Jan-Lennard Struff / Robin Haase vs Michael Venus / John Peers



Ivan Dodig / Latisha Chan vs Wesley Koolhof / Demi Schuurs



Court 11 – Ore: 11:00

Joe Salisbury / Rajeev Ram vs Tim Puetz / Hugo Nys



Robert Farah / Darija Jurak vs Ben Mclachlan / Ena Shibahara



Kveta Peschke / Vivian Heisen vs Katerina Siniakova / Barbora Krejcikova