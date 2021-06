Rublev e Auger-Aliassime, la necessità di evolvere (di Marco Mazzoni)

In attesa del completamento della terza giornata a Roland Garros, con Matteo Berrettini che in questo momento ha vinto il quarto set chiudendo il suo match, possiamo rilevare alcuni fatti salienti. “Un solo uomo al comando, la sua maglia è verde chiaro, il suo nome è Rafael Nadal”. Citazione storico-ciclistica per sottolineare che El Rey ha iniziato la sua campagna verso l’ennesimo trionfo a Parigi. Nonostante gli anni, gli acciacchi, le fatiche, resta sempre lui l’uomo da battere. Non ha un tabellone facile, ma l’iberico si esalta nella difficoltà, tanto che la ragione continua a vederlo come unico favorito per la Coppa dei Moschetteri. Agli altri l’arduo compito di provare a detronizzarlo. Thiem ha già gettato la spugna, un momento terribile per l’austriaco, sembra aver perso quel fuoco che l’aveva issato a principale rivale per Rafa sul “rosso”. Vedremo stasera l’ingresso nel torneo di Djokovic, ma quello visto finora sulla terra battuta verrebbe spazzato via come sempre in semifinale.

La giornata soprattutto ha fatto segnare due sconfitte a sorpresa. Felix Auger-Aliassime ha ceduto al nostro incredibile Andreas Seppi. Uno che non muore mai l’azzurro, uno che negli Slam riesce sempre a dire la sua e sorprendere. Erano anni che non vinceva sul rosso, ma gli Slam sono “una brutta bestia”, non basta giocare a tennis. Serve qualcosa di più, serve qualcosa dentro. Seppi ce l’ha, l’ha sempre avuto e finché non deciderà di appendere la racchetta al chiodo nei Major segnerà “presente”, pronto alla pugna, pronto a sorprendere. Di sicuro oggi il giovane canadese ha deluso. Bravissimo Seppi, ma non puoi servire così male, crollare così tante volte in errori terribili, perdere intensità ed il filo del match in questo modo quando sei giovane, hai un grande fisico ed un tennis piuttosto completo “caro” Felix… La cura di Zio Toni è stata un inutile placebo, i problemi vengono da molto lontano, e non basta qualche settimana per una svolta.

Ancor più sorprendente è stata la battuta d’arresto di Andrey Rublev. Ha ceduto in cinque set al tedesco Struff, uno che lotta, che ha potenza, che non perde da solo. Ammetto di non aver visto l’intero (lungo) match, ma ne ho seguito abbastanza per arrivare alla conclusione che Rublev non solo è in condizioni rivedibili, ma sia arrivato ad un punto di rottura. Un po’ come Felix Auger-Aliassime.

I due tennisti hanno un vissuto molto diverso, e problemi tecnici e tattici differenti. Ma sono accomunati da un grande, grandissimo problema: la Necessità di un’Evoluzione. Non una svolta: non serve uno strappo, un taglio e quindi ripartire. No. Entrambi hanno accumulato da tempo una serie di problematiche che li blocca, che non permettere loro di fare l’ultimo salto di qualità.

Sono situazioni diverse: Felix non ha ancora vinto un torneo, perdendo una caterva di finali, molte iniziate da favorito. Qualcosa a livello mentale è chiaro che non funzioni, che finisca per bloccarlo. Ma c’è dell’altro. Al salire del livello, manca qualcosa al suo tennis. Manca la giocata, uno schema forte con cui fare il punto e la differenza sul rivale. Non basta giocare di pressione, ha poco margine e nessuna variazione credibile, tanto che un qualsiasi “buon” tennista sveglio ormai ha capito come metterlo in crisi. Se possibile, invece di una evoluzione sta vivendo una fase di totale involuzione. Le poche buone certezze nel suo gioco (ritmo, profondità di palla nello scambio, fluidità d’esecuzione) sono andate in crisi, perché cercando di fare qualcosa di diverso, senza riuscirci, ha minato le fragili fondamenta che l’avevano issato ben presto nei top30. Forse è mancato proprio questo: una rapida ascesa l’ha paradossalmente fermato, è volato in alto senza aver costruito abbastanza per restarci e poter crescere ancora. Una fase molto complessa quindi, perché deve rimettersi in gioco, demolire per ricostruire, trovare il modo per fortificare colpi di inizio gioco e diritto, spostando avanti il baricentro del suo tennis e farlo con coraggio. Mica facile… Servirà pazienza, un lavoro molto importante dal risultato incerto. Ma è l’unica via verso una vera crescita.

In questi termini è simile la problematica di Andrey Rublev, con il “problema” di dover alzare ancor più l’asticella vista la sua ambizione di vincere i grandissimi eventi. Il russo è da tempo tra i migliori, ha vinto alcuni tornei 500, ha sconfitto diversi big. Ma… anche lui da tempo è fermo sul proprio gioco. Il campo sta dimostrando che questo non basta, a meno che l’avversario non conceda qualcosa. Lo si è visto chiarissimo nella finale di Monte Carlo: Tsitsipas ha disputato una partita fenomenale, meritando la vittoria, ma Rublev è parso “troppo” spuntato, troppo disarmato, totalmente incapace di cambiare il corso di una partita che si è messa male. Quando Andrey deve affrontare un problema tecnico o tattico che va oltre al “suo” modo di giocare, martellare col diritto con i piedi quasi in campo, non ha un piano B. Non lo cerca, o è totalmente incapace di attuarlo. A quel punto, cede. Spesso di schianto in alcuni set, per poi reagire di pura rabbia, ma restando al limite, facendo troppa fatica fisica e mentale, perché è evidente che soffra questa condizione. Anche nel suo caso, non credo serva uno strappo, come un cambio di coach. Servirebbe un lavoro importante, che rimetta in discussione il suo modo di stare in campo. Può demolire rivali fortissimi col suo pressing micidiale, ma… se l’avversario è bravo a spostarlo fuori dalla sua “piazzola” (come bene ha fatto Sonego a Roma, per esempio, attaccandolo sempre e con tante palle corte), a togliergli ritmo (Tsitsipas) o sporcare molto la palla, Rublev va in grande difficoltà. Troppe per un top10 che ambisce a vincere Slam. Anche nel suo caso, cambiare non è facile. Inserire variazioni, migliorare la prima, rispondere in modo più tattico e meno violento. Tanti sono gli aspetti che sarebbero da migliorare per arrivare in cima, la sua ambizione. Forse troppi…

Cambiare qualcosa in gioco già strutturato è difficile. Lo è ancor più quando si hanno dei limiti tecnici, o mentali. Felix Auger-Aliassime e Andrey Rublev sono due ottimi giocatori, ma soprattutto il secondo – già vincente – deve riflettere su sconfitte come quella di oggi, riviverla e rielaborarla a fondo, perché se vuoi diventare campione Slam non puoi permetterti di ripetere sempre gli stessi errori. È il segnale evidente che qualcosa, purtroppo, non funziona.

Marco Mazzoni