Challenger Biella 7: I risultati completi del Day 1. Fuori Marcora. Brancaccio e Jacopo Berrettini si qualificano per il Md (Video)

(1) Varillas, Juan Pablo vs Kolar, Zdenek

Olivo, Renzo vs Menezes, Joao

Marcora, Roberto vs Meligeni Rodrigues Alves, Felipe

Collarini, Andrea vs (7) Klizan, Martin

(4) Petrovic, Danilo vs (Q) Berrettini, Jacopo

Ramanathan, Ramkumar vs Kavcic, Blaz

Trungelliti, Marco vs (Q) Grenier, Hugo

(WC) Nardi, Luca vs (8) Giustino, Lorenzo

(5) Ferreira Silva, Frederico vs Diez, Steven

Muller, Alexandre vs (WC) Napolitano, Stefano

(SE) Elias, Gastao vs (WC) Cobolli, Flavio

(SE) Rune, Holger Vitus Nodskov vs (3) Altmaier, Daniel

(6) Zuk, Kacper vs (Q) Brancaccio, Raul

Pellegrino, Andrea vs (Q) Ugo Carabelli, Camilo

Janvier, Maxime vs Etcheverry, Tomas Martin

Lacko, Lukas vs (2) Milojevic, Nikola

CHALLENGER Biella 7 (Italia) – TD Qualificazione – 1° Turno Md, terra battuta

Campo Centrale – Ora italiana: 11:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [WC] Jacopo Berrettini vs Antoine Escoffier Q



CH CH Biella 7 Berrettini J. Berrettini J. 2 6 7 Escoffier A. Escoffier A. 6 4 5 Vincitore: Berrettini J. Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 7-5 Escoffier A. 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 6-5 → 7-5 Berrettini J. 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 5-5 → 6-5 Escoffier A. 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 5-4 → 5-5 Berrettini J. 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 4-4 → 5-4 Escoffier A. 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 4-3 → 4-4 Berrettini J. 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 3-3 → 4-3 Escoffier A. 15-0 30-0 40-0 40-15 3-2 → 3-3 Berrettini J. 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 2-2 → 3-2 Escoffier A. 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 1-2 → 2-2 Berrettini J. 0-15 0-30 0-40 15-40 1-1 → 1-2 Escoffier A. 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 1-0 → 1-1 Berrettini J. 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 Escoffier A. 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 5-4 → 6-4 Berrettini J. 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 4-4 → 5-4 Escoffier A. 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 4-3 → 4-4 Berrettini J. 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 3-3 → 4-3 Escoffier A. 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 3-2 → 3-3 Berrettini J. 15-0 30-0 40-0 2-2 → 3-2 Escoffier A. 15-0 30-0 40-0 40-15 2-1 → 2-2 Berrettini J. 15-0 30-0 40-0 40-15 1-1 → 2-1 Escoffier A. 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 1-0 → 1-1 Berrettini J. 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 2-6 Escoffier A. 15-0 30-0 40-0 2-5 → 2-6 Berrettini J. 15-0 30-0 40-0 1-5 → 2-5 Escoffier A. 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 1-4 → 1-5 Berrettini J. 0-15 0-30 0-40 1-3 → 1-4 Escoffier A. 15-0 30-0 40-0 1-2 → 1-3 Berrettini J. 15-0 30-0 30-15 40-15 0-2 → 1-2 Escoffier A. 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 0-1 → 0-2 Berrettini J. 15-0 15-15 15-30 15-40 0-0 → 0-1

2. Roberto Marcora vs Felipe Meligeni Rodrigues Alves



CH CH Biella 7 Marcora R. Marcora R. 3 1 Meligeni Rodrigues Alves F. Meligeni Rodrigues Alves F. 6 6 Vincitore: Meligeni Rodrigues Alves F. Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 1-6 Meligeni Rodrigues Alves F. 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 1-5 → 1-6 Marcora R. 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 0-5 → 1-5 Meligeni Rodrigues Alves F. 15-0 30-0 40-0 0-4 → 0-5 Marcora R. 0-15 0-30 0-40 15-40 0-3 → 0-4 Meligeni Rodrigues Alves F. 15-0 15-15 30-15 40-15 0-2 → 0-3 Marcora R. 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 0-1 → 0-2 Meligeni Rodrigues Alves F. 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 Marcora R. 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 3-5 → 3-6 Meligeni Rodrigues Alves F. 15-0 30-0 40-0 3-4 → 3-5 Marcora R. 0-15 0-30 0-40 3-3 → 3-4 Meligeni Rodrigues Alves F. 15-0 30-0 30-15 40-15 3-2 → 3-3 Marcora R. 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 2-2 → 3-2 Meligeni Rodrigues Alves F. 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 2-1 → 2-2 Marcora R. 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 1-1 → 2-1 Meligeni Rodrigues Alves F. 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 Marcora R. 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 0-0 → 1-0

3. [1] Juan Pablo Varillas vs Zdenek Kolar (non prima ore: 14:00)



CH CH Biella 7 Varillas J. Varillas J. 6 6 Kolar Z. Kolar Z. 3 1 Vincitore: Varillas J. Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-1 Kolar Z. 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 40-A 5-1 → 6-1 Varillas J. 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 4-1 → 5-1 Kolar Z. 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 4-0 → 4-1 Varillas J. 0-15 15-15 30-15 40-15 3-0 → 4-0 Kolar Z. 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 2-0 → 3-0 Varillas J. 15-0 30-0 40-0 40-15 1-0 → 2-0 Kolar Z. 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 Varillas J. 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 5-3 → 6-3 Kolar Z. 0-15 0-30 0-40 4-3 → 5-3 Varillas J. 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 3-3 → 4-3 Kolar Z. 0-15 0-30 0-40 2-3 → 3-3 Varillas J. 15-0 30-0 40-0 40-15 1-3 → 2-3 Kolar Z. 15-0 30-0 40-0 1-2 → 1-3 Varillas J. 0-15 0-30 0-40 15-40 1-1 → 1-2 Kolar Z. 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 1-0 → 1-1 Varillas J. 0-15 15-15 15-30 15-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 0-0 → 1-0

Campo 3 – Ora italiana: 11:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [4] Alexey Vatutin vs [8] Raul Brancaccio Q



CH CH Biella 7 Vatutin A. Vatutin A. 5 2 Brancaccio R. Brancaccio R. 7 6 Vincitore: Brancaccio R. Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 2-6 Vatutin A. 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 2-5 → 2-6 Brancaccio R. 0-15 0-30 0-40 15-40 1-5 → 2-5 Vatutin A. 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 1-4 → 1-5 Brancaccio R. 15-0 30-0 40-0 1-3 → 1-4 Vatutin A. 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 40-A 1-2 → 1-3 Brancaccio R. 0-15 0-30 0-40 15-40 0-2 → 1-2 Vatutin A. 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 0-1 → 0-2 Brancaccio R. 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 5-7 Vatutin A. 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 5-6 → 5-7 Brancaccio R. 15-0 30-0 40-0 40-15 5-5 → 5-6 Vatutin A. 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 4-5 → 5-5 Brancaccio R. 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 4-4 → 4-5 Vatutin A. 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 3-4 → 4-4 Brancaccio R. 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 3-3 → 3-4 Vatutin A. 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 3-2 → 3-3 Brancaccio R. 0-15 0-30 0-40 2-2 → 3-2 Vatutin A. 15-0 30-0 40-0 1-2 → 2-2 Brancaccio R. 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 1-1 → 1-2 Vatutin A. 0-15 0-30 0-40 1-0 → 1-1 Brancaccio R. 15-15 15-30 15-40 0-0 → 1-0

2. Renzo Olivo vs Joao Menezes



CH CH Biella 7 Olivo R. Olivo R. 6 6 Menezes J. Menezes J. 4 3 Vincitore: Olivo R. Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 Olivo R. 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 5-3 → 6-3 Menezes J. 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 5-2 → 5-3 Olivo R. 15-0 30-0 30-15 40-15 4-2 → 5-2 Menezes J. 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 4-1 → 4-2 Olivo R. 15-0 30-0 30-15 40-15 3-1 → 4-1 Menezes J. 15-0 15-15 30-15 40-15 3-0 → 3-1 Olivo R. 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 2-0 → 3-0 Menezes J. 0-15 15-15 15-30 15-40 1-0 → 2-0 Olivo R. 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 Menezes J. 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 5-4 → 6-4 Olivo R. 0-15 0-30 15-30 15-40 5-3 → 5-4 Menezes J. 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 5-2 → 5-3 Olivo R. 15-0 15-15 15-30 15-40 5-1 → 5-2 Menezes J. 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 5-0 → 5-1 Olivo R. 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 4-0 → 5-0 Menezes J. 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 3-0 → 4-0 Olivo R. 0-15 15-15 30-15 40-15 2-0 → 3-0 Menezes J. 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 1-0 → 2-0 Olivo R. 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 0-0 → 1-0

3. Lukas Lacko vs [2] Nikola Milojevic (non prima ore: 14:00)



CH CH Biella 7 Lacko L. Lacko L. 2 3 Milojevic N. Milojevic N. 6 6 Vincitore: Milojevic N. Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 Milojevic N. 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 3-5 → 3-6 Lacko L. 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 3-4 → 3-5 Milojevic N. 15-0 30-0 40-0 3-3 → 3-4 Lacko L. 15-0 30-0 40-0 40-15 2-3 → 3-3 Milojevic N. 15-0 30-0 40-0 2-2 → 2-3 Lacko L. 0-15 15-15 15-30 15-40 2-1 → 2-2 Milojevic N. 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 2-0 → 2-1 Lacko L. 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 1-0 → 2-0 Milojevic N. 0-15 0-30 0-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 2-6 Lacko L. 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 2-5 → 2-6 Milojevic N. 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 2-4 → 2-5 Lacko L. 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 1-4 → 2-4 Milojevic N. 0-15 15-15 30-15 40-15 1-3 → 1-4 Lacko L. 15-0 15-15 15-40 1-2 → 1-3 Milojevic N. 15-0 30-0 40-0 1-1 → 1-2 Lacko L. 0-15 15-15 30-15 40-15 0-1 → 1-1 Milojevic N. 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 0-1

Campo 4 – Ora italiana: 11:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [2] Hugo Grenier vs [Alt] Artem Dubrivnyy Q



CH CH Biella 7 Grenier H. Grenier H. 7 6 Dubrivnyy A. Dubrivnyy A. 5 1 Vincitore: Grenier H. Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-1 Tiebreak 5-1 → 6-1 Tiebreak 4-1 → 5-1 Tiebreak 3-1 → 4-1 Tiebreak 3-0 → 3-1 Tiebreak 2-0 → 3-0 Tiebreak 1-0 → 2-0 Tiebreak 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-5 Tiebreak 6-5 → 7-5 Tiebreak 5-5 → 6-5 Tiebreak 5-4 → 5-5 Tiebreak 5-3 → 5-4 Tiebreak 4-3 → 5-3 Tiebreak 3-3 → 4-3 Tiebreak 3-2 → 3-3 Tiebreak 2-2 → 3-2 Tiebreak 2-1 → 2-2 Tiebreak 1-1 → 2-1 Tiebreak 1-0 → 1-1 Tiebreak 0-0 → 1-0

2. [Alt] Luca Vanni vs [6] Camilo Ugo Carabelli Q