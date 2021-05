ATP Parma. Doppio. Titolo a Simone Bolelli e Maximo Gonzalez

Simone Bolelli e l’argentino Maximo Gonzalez hanno conquistato il titolo nel doppio nel torneo ATP 250 di Parma.

La coppita italo-argentina hanno superato in finale per 63 63, in un’ora e 21 minuti, la coppia composta dall’austriaco Oliver Marach e dal pakistano Aisam-Ul-Haq Qureshi.

Per il 35enne di Budrio, davisman azzurro, si tratta del settimo titolo di specialità in carriera in 17 finali disputate.