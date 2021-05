Da Parma: Oggi vince la pioggia. Domani in campo anche Musetti vs Mager

Vince la pioggia nel lunedì dell’Emilia-Romagna Open Mutti Cup. Il maltempo ha costretto al rinvio di tutti i match in programma sui campi in terra rossa del Tennis Club President di Parma. Di conseguenza il ricco schedule di martedì 25 maggio dell’ATP 250 targato MEF Tennis Events promette spettacolo.

Gli incontri cominceranno alle 10: sul Centrale i derby azzurri Cecchinato-Brancaccio e Musetti-Mager, oltre alla sfida tra Seppi e lo statunitense Korda e quella tra il francese Gasquet e il tedesco Altmaier. Interessanti anche le partite del giapponese Nishioka, opposto allo statunitense Querrey, e dell’azzurro Caruso, che se la vedrà con lo sloveno Bedene. In campo anche il francese Simon (contro lo spagnolo Martinez) e il finlandese Ruusuvuori (contro lo slovacco Gombos): sarà una giornata entusiasmante.

Center Court – Ora italiana: 10:00 (ora locale: 10:00 am)

1. [WC] Marco Cecchinato vs [Q] Raul Brancaccio

2. [WC] Andreas Seppi vs Sebastian Korda

3. Gianluca Mager vs Lorenzo Musetti

4. [5] Richard Gasquet vs [Q] Daniel Altmaier

5. [1] Sander Gille / Joran Vliegen vs [WC] Francesco Passaro / Stefano Travaglia

Grand Stand – Ora italiana: 10:00 (ora locale: 10:00 am)

1. Sam Querrey vs [8] Yoshihito Nishioka

2. [7] Aljaz Bedene vs Salvatore Caruso

3. Gilles Simon vs [Q] Pedro Martinez

4. Max Purcell / Luke Saville vs Marco Cecchinato / Andreas Seppi

Court 1 – Ora italiana: 10:00 (ora locale: 10:00 am)

1. Emil Ruusuvuori vs [LL] Norbert Gombos

2. Steve Johnson vs Jiri Vesely

3. Jaume Munar vs [Q] Mikael Ymer

4. [3] Marcus Daniell / Philipp Oswald vs Simone Bolelli / Maximo Gonzalez

Court 5 – Ora italiana: 10:00 (ora locale: 10:00 am)

1. Matt Reid / Michael Venus vs Nathaniel Lammons / Jackson Withrow

2. Oliver Marach / Aisam-Ul-Haq Qureshi vs [2] Raven Klaasen / Ben McLachlan

3. [WC] David Marrero / David Vega Hernandez vs Roman Jebavy / Aleksandr Nedovyesov

4. Andrey Golubev / Andrea Vavassori vs [4] Marcelo Arevalo / Matwe Middelkoop