ATP 250 Belgrado: Il Tabellone di Quali. Nessuna presenza italiana

ATP 250 Belgrado – Tabellone Quali – terra rossa

Court 1 – Ora italiana: 11:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [2] Roberto Carballes Baena vs Mirza Basic

2. [WC] Marko Tepavac vs [6] Lukas Klein

3. Malek Jaziri vs [5] Mats Moraing

4. [1] Federico Coria vs [WC] Carlos Gomez-Herrera

Court 2 – Ora italiana: 11:00 (ora locale: 11:00 am)

1. Alexey Vatutin vs [7] Vit Kopriva

2. [Alt] Nerman Fatic vs [8] Alex Molcan

3. [3] Andrej Martin vs Akira Santillan

4. [4] Christopher O’Connell vs Darian King