Camila Giorgi parla dei fatti di Roma: “i giornalisti hanno iniziato a diffamare me e mio padre. Lui ha creato una giocatrice da zero e l’ha portata nelle prime trenta. Solo per questo meriterebbe rispetto”

Camila Giorgi in conferenza stampa a Parma è tornata sul comportamento del padre, che ha fatto tanto discutere nel torneo di Roma.

“Secondo me il circo è partito tutto dal giudice di sedia, poi i giornalisti hanno iniziato a diffamare me e mio padre. Hanno detto che era arrabbiato ma non era così e le parole usate nei suoi confronti sono state esagerate. Lui ha creato una giocatrice da zero e l’ha portata nelle prime trenta. Solo per questo meriterebbe rispetto. Non tollero la diffamazione fatta da un giornalista in particolare che non sa niente della mia vita privata”.

“Tutti se la siano presa con lui mi sembra una cosa del tutto intollerabile. È facile scrivere cose sul giornale senza parlare direttamente con la persona, è una cosa molto ingiusta e mio padre non se lo merita“.