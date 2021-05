WTA 250 Belgrado: Il Main draw. Anastasia Pavlyuchenkova guida il seeding

WTA 250 Belgrado – Terra rossa

(1)Pavlyuchenkova vs (wc)Radivojevic

Fernandez vs Hercog

Q vs Martincova

Kalinskaya vs (6)Mladenovic

(4)Badosa vs Petkovic

Tig vs Buzarnescu

(wc)Jorovic vs Tomljanovic

Stojanovic vs (7)Peterson

(8)Kovinic vs Q

Sasnovich vs Q

(wc)Danilovic vs Q

Q vs (3)Zhang

(5)Podoroska vs Babos

Kr. Pliskova vs Dodin

Van Uytvanck vs Q

Juvan vs (2)Putintseva