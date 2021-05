ATP 250 Ginevra: Il Tabellone di Qualificazione. Due azzurri al via

ATP 250 Ginevra – Tabellone di Quali – Terra

1. Henri Laaksonenvs [7] Cedrik-Marcel Stebe2. [4] Pablo Cuevasvs [WC] Jakub Paul3. Prajnesh Gunneswaranvs [5] Mackenzie McDonald(non prima ore: 14:00)

COURT 1 – Ora italiana: 10:00 (ora locale: 10:00 am)

1. Marc-Andrea Huesler vs [8] Daniel Altmaier

2. [2] Marco Cecchinato vs Illya Marchenko (non prima ore: 12:00)

3. Lorenzo Giustino vs [6] Peter Gojowczyk

COURT 2 – Ora italiana: 10:00 (ora locale: 10:00 am)

1. [1] Ilya Ivashka vs [WC] Hanwen Li

2. [3] Mikhail Kukushkin vs Alejandro Tabilo