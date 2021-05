Masters 1000 e WTA 1000 di Roma: Rafael Nadal elimina Zverev. Ora la sfida con Opelka. Nel femminile ok Pliskova e Martic

Rafael Nadal (ATP 3) ha estromesso Alexander Zverev (6) con il risultato di 6-3 6-4 nei quarti del Masters 1000 di Roma. Il maiorchino si è preso così l’immediata rivincita sul tedesco che lo aveva battuto allo stesso stadio a Madrid. Lo spagnolo è partito forte, portandosi avanti per 4-0 per poi chiudere a suo favore il primo set nonostante abbia ceduto una volta la battuta. La seconda frazione è stata ancora più combattuta, con il break decisivo arrivato nel quinto game e la partita chiusasi dopo quasi due ore di gioco. Il prossimo avversario del maiorchino sarà Reilly Opelka (47). Il gigante statunitense ha superato l’argentino Federico Delbonis (64) per 7-5 7-6 (7/2) 1h41′.

In campo femminile la semifinale della parte bassa del tabellone opporrà Karolina Pliskova (WTA 9) a Petra Martic (25). La ceca ha battuto la lettone Jelena Ostapenko (49) per 4-6 7-5 7-6 (7/1) mentre la croata ha regolato l’americana Jessica Pegula (31) per 7-5 6-4.