Masters 1000 Roma: Jannik Sinner è stato avanti di un break sia nel primo che nel secondo set, ma Rafael Nadal è ancora troppo per lui

Rafael Nadal mette fine alla corsa di Jannik Sinner nel Masters 1000 di Roma. Mercoledì sera il 19enne di Sesto Pusteria è stato superato al secondo turno degli Internazionali d’Italia dallo spagnolo con il punteggio di 7-5, 6-4.

Si è giocato stasera sul Centrale il match clou di questa quarta giornata di Internazionali d’Italia, quello attesissimo tra Jannik Sinner ed il re di Roma Rafael Nadal, unico ad aver vinto il torneo del Foro Italico per nove volte. Numero 3 contro numero 18. Uno ha 20 anni di professionismo, l’altro ha (quasi) 20 anni. E basta. Al lanciatissimo altoatesino serviva un’impresa, ma anche Nadal ha dimostrato di non sottovalutare affatto il giovane avversario: “È il debutto più difficile che potesse capitarmi”, aveva detto il miglior tennista di sempre sulla terra rossa. Dopo essersi sfidati per la prima volta ai quarti del Roland Garros 2020 (con vittoria di Nadal in tre set, di cui il primo conquistato solo al tiebreak ed il secondo ancora equilibrato), oggi Sinner e Nadal si sono ritrovati per la seconda volta in carriera. Sinner contro il 34enne maiorchino ha disputato la sua 13° partita contro un top ten, oggi è arrivata la nona sconfitta.

Sinner, che lunedì contro Humbert ha conquistato la sua 50° vittoria nel circuito ATP, parte subito forte e già nel game d’apertura strappa il servizio a Nadal. Lo spagnolo però non si lascia intimorire dell’aggressività dell’altoatesino e piazza il contro dell’1-1. Sinner gioca un grande tennis e poco dopo toglie nuovamente il turno di battuta a Nadal, portandosi sul 3-2. Il maiorchino però risponde subito cono un altro controbreak. Decimo game delicatissimo al servizio per Sinner che deve restare nel set. Tre errori e altrettanti set point per Nadal. Sinner da 0-40 rimonta e annulla tutti e tre i set point e con personalità tiene il servizio. Lo spagnolo allunga sul 6-5 e poi dimostra ancora una volta la sua forza. Sinner con un doppio fallo regala set point a Nadal, il quarto. Lo annulla con un ace, ma lo spagnolo se ne guadagna un quinto. Annullato. Purtroppo, un errore di rovescio regala un altro set point a Nadal. Annullato. Ma c’è ancora un set point. Al 7° tentativo Rafa ottiene il 1° set per 7-5.

La reazione di Sinner è immediata. Nel terzo gioco del secondo parziale Sinner allunga 30-0 sul servizio di Nadal. Un errore di dritto dimezza il vantaggio, ma arrivano due palle break che Rafa non riesce a neutralizzare. 2-1 per Sinner. L’azzurro conferma il break si porta sul 4 a 2 ma nell’ottavo game molla un attimo la presa e si trova subito Nadal alle calcagna con una palla pericolosissima per recuperare il break. È costretto a servire la seconda, parte uno scambio feroce vinto dallo spagnolo, 4-4. Nadal prende coraggio, Sinner sente la partita sfuggirgli di mano. Nadal tiene il servizio e ora Sinner serve per restare nel match. Non può permettersi distrazioni Jannik, che non si dà ancora per vinto ma Rafa inizia a tessere la sua tela e infilarsi nel minimo spiraglio. Sinner annulla 3 match point, il secondo con uno scambio di 17 colpi ma al quarto capitola e Nadal brekka e vince set e partita per 6 a 4.

Finisce dunque al secondo turno l’avventura di Sinner agli Internazionali d’Italia. Ora il pusterese guarda già al prossimo impegno. Infatti, da lunedì sarà al via nell’ATP 250 di Lione. Il torneo francese è anche un po’ la prova generale in vista del secondo Slam stagionale, Il Roland Garros, che iniziano il 30 maggio.

ATP ATP Rome Sinner J. Sinner J. 5 4 Nadal R. Nadal R. 7 6 Vincitore: Nadal R. Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 Sinner J. 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 4-5 → 4-6 Nadal R. 15-0 15-15 30-15 40-15 4-4 → 4-5 Sinner J. 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 4-3 → 4-4 Nadal R. 15-0 15-15 30-15 40-15 4-2 → 4-3 Sinner J. 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 3-2 → 4-2 Nadal R. 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 3-1 → 3-2 Sinner J. 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 2-1 → 3-1 Nadal R. 0-15 0-30 15-30 15-40 1-1 → 2-1 Sinner J. 15-0 15-15 30-15 40-15 0-1 → 1-1 Nadal R. 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 5-7 Sinner J. 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 5-6 → 5-7 Nadal R. 0-15 15-15 30-15 40-15 5-5 → 5-6 Sinner J. 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 4-5 → 5-5 Nadal R. 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 4-4 → 4-5 Sinner J. 15-0 30-0 40-0 40-15 3-4 → 4-4 Nadal R. 15-0 30-0 40-0 3-3 → 3-4 Sinner J. 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 3-2 → 3-3 Nadal R. 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 2-2 → 3-2 Sinner J. 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 1-2 → 2-2 Nadal R. 0-15 15-15 30-15 40-15 1-1 → 1-2 Sinner J. 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 1-0 → 1-1 Nadal R. 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 0-0 → 1-0

1 Aces 02 Double Faults 154% (42/78) 1st Serve 49% (30/61)60% (25/42) 1st Serve Points Won 70% (21/30)44% (16/36) 2nd Serve Points Won 55% (17/31)67% (10/15) Break Points Saved 25% (1/4)11 Service Games Played 1130% (9/30) 1st Serve Return Points Won 40% (17/42)45% (14/31) 2nd Serve Return Points Won 56% (20/36)75% (3/4) Break Points Converted 33% (5/15)11 Return Games Played 1153% (41/78) Service Points Won 62% (38/61)38% (23/61) Return Points Won 47% (37/78)46% (64/139) Total Points Won 54% (75/139)