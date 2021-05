Internazionali d’Italia, momento d’oro per il tennis italiano. Gli azzurri puntano alla finale, per i bookie non è un miraggio

L’ultima vittoria nel 1976, l’ultima finale nel 1978 e l’ultima semifinale nel 2007. L’Italia ha voglia di rispolverare il libro dei record al Foro Italico e punta a giocarsi il titolo a Roma. Il movimento azzurro vuole sfruttare il momento d’oro e gli esperti di SNAI cavalcano l’onda: si gioca a 4,00, come riporta Agipronews, un italiano nell’atto conclusivo degli Internazionali, 43 anni dopo Adriano Panatta. Due anni prima la leggenda capitolina fu anche l’ultima ad aggiudicarsi il trofeo contro l’argentino Guillermo Vilas.

Tornando ai nostri tempi, i motivi per credere che un italiano si possa spingere fino in fondo ci sono e trovano testimonianza in questo primo scorcio di 2021. L’Italia, infatti, ha raggiunto la finale di un Masters 1000 per ben due volte quest’anno, prima con Jannik Sinner a Miami e poi con Matteo Berrettini a Madrid (entrambi sconfitti). Sono proprio l’altoatesino e il romano ad avere più chance per centrare l’impresa, nonostante il primo abbia di fronte Nadal al secondo turno. Per Berrettini, padrone di casa, il tabellone appare più aperto per emulare quanto fatto in Spagna la settimana scorsa. L’occasione per invertire il trend delle scorse edizioni (l’ultimo azzurro in semifinale fu Volandri, 14 anni fa) è reale e per i bookie non si tratta di un miraggio.

Matteo Berrettini continua a sognare al Foro Italico e spera in un cammino analogo, o addirittura più glorioso, di quello di Madrid. Dopo l’esordio in rimonta su Basilashvili, c’è un altro ostacolo nettamente alla portata del romano: i betting analyst di 888sport.it, infatti, danno fiducia all’azzurro quotando la sua vittoria a 1,17, mentre l’eliminazione si assesta su una quota di 5,30. I due non si sono mai affrontati, ma il momento di forma e il ranking (33 posizioni di differenza) lasciano pochi dubbi. Ci sono inoltre buone chance che il padrone di casa chiuda in due set, risultato offerto a 1,56.

Nella giornata odierna, torna in campo anche Stefano Travaglia per il secondo turno. L’ascolano è invece costretto a ribaltare i pronostici che lo vedono inseguire Denis Shapovalov: la vittoria del canadese si assesta sull’1,44, mentre la sorpresa dell’azzurro è data a 2,95.

Per il titolo non cambiano più di tanto le quotazioni del principale favorito. Rafael Nadal rimane davanti a tutti per i bookmaker: il decimo titolo a Roma si gioca a 2,40, seguito dal bis di Novak Djokovic (vincitore nel 2020) a 4,25. L’italiano con più probabilità di vincere al Foro Italico, 45 anni dopo Adriano Panatta, è Jannik Sinner (a 23,00), impegnato proprio contro Nadal al secondo round.