Il Giudice di Sedia si spaventa del padre di Camila Giorgi e chiama la sicurezza

Qualcosa di insolito è accaduto nel duello tra Camila Giorgi e Sara Sorribes Tormo, nel primo turno del WTA 1000 di Roma. L’arbitro Lara Morgane stava arbitrando quella partita, ma si è sentita a disagio e minacciata dal padre di Camila Giorgi. Stiamo parlando di Sergio Giorgi.

La Morgane ha persino usato il sistema di comunicazione per richiedere una sicurezza rinforzata vicino a lui.

“È possibile avere qualcuno vicino a me? Il padre della Giorgi sta creando problemi”, comunica Morgane dalla sua sedia con i funzionari della sicurezza, con Sergio Giorgi vicino e consapevole di ciò che stava accadendo.

Omg, the umpire asked for someone to be around her because she's afraid of Giorgi's father because he's mad. This is insane! pic.twitter.com/LbDun41xB1

