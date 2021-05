Masters 1000 Roma: Sorprende Gianluca Mager! Battuto in due set Alex De Minaur n.23 del mondo

Ottimo debutto di Gianluca Mager, n.90 ATP e in tabellone grazie ad una wild card (terza apparizione in main draw a Roma), che ha sconfitto questo pomeriggio nel primo turno del torneo Masters 1000 di Roma l’australiano Alex De Minaur, n.23 ATP con il risultato di 64 63.

Al secondo turno Gianluca Mager sfiderà uno tra Sonego o Monfils.

Primo set: Mager dopo aver perso un break di vantaggio nel quarto gioco, piazzava il break decisivo sul 4 pari quando dopo un lungo game e alla quinta palla break utile conquistava il break e nel gioco successivo teneva a 15 la battuta conquistando la frazione per 6 a 4.

Secondo set L’azzurro sotto per 0 a 2 recuperava il break nel terzo gioco e poi si portava avanti sul 2 pari quando toglieva per la seconda volta consecutiva la battuta all’australiano.

Sul 5 a 3 poi Mager riusciva a strappare ancora una volta il servizio ad Alex e alla seconda palla match a disposizione chiudeva la partita per 6 a 4.

ATP ATP Rome Mager G. Mager G. 6 6 de Minaur A. de Minaur A. 4 3 Vincitore: Mager G. Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 de Minaur A. 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 5-3 → 6-3 Mager G. 0-15 15-15 30-15 40-15 4-3 → 5-3 de Minaur A. 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 4-2 → 4-3 Mager G. 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 3-2 → 4-2 de Minaur A. 0-15 0-30 15-30 15-40 2-2 → 3-2 Mager G. 15-0 30-0 40-0 1-2 → 2-2 de Minaur A. 0-15 0-30 0-40 0-2 → 1-2 Mager G. 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 0-1 → 0-2 de Minaur A. 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 Mager G. 15-0 30-0 40-0 40-15 5-4 → 6-4 de Minaur A. 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 4-4 → 5-4 Mager G. 15-0 30-0 40-0 3-4 → 4-4 de Minaur A. 15-0 30-0 40-0 3-3 → 3-4 Mager G. 15-0 30-0 30-15 40-15 2-3 → 3-3 de Minaur A. 15-0 30-0 40-0 2-2 → 2-3 Mager G. 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 2-1 → 2-2 de Minaur A. 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 1-1 → 2-1 Mager G. 15-0 30-0 40-0 40-15 0-1 → 1-1 de Minaur A. 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 0-0 → 0-1

2 Aces 62 Double Faults 158% (28/48) 1st Serve 59% (38/64)79% (22/28) 1st Serve Points Won 55% (21/38)55% (11/20) 2nd Serve Points Won 46% (12/26)50% (2/4) Break Points Saved 50% (5/10)9 Service Games Played 1045% (17/38) 1st Serve Return Points Won 21% (6/28)54% (14/26) 2nd Serve Return Points Won 45% (9/20)50% (5/10) Break Points Converted 50% (2/4)10 Return Games Played 969% (33/48) Service Points Won 52% (33/64)48% (31/64) Return Points Won 31% (15/48)57% (64/112) Total Points Won 43% (48/112)