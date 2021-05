Internazionali d’Italia: le parole di Salvatore Caruso dopo la sconfitta con David Goffin

Queste le parole di Salvatore Caruso il giorno dopo la sconfitta al primo turno degli Internazionali d’Italia contro David Goffin: “Inutile nascondere la delusione per una prestazione non di livello. Mi ero preparato per dare tutto in questo torneo, ma purtroppo non è andata bene. Onore al mio avversario che ha giocato bene non dandomi quasi mai l’opportunità di rientrare nel match. Fortunatamente tra cinque giorni avrò la possibilità di tornare in campo a Ginevra e ricompetere con i miei avversari. Mi allenerò per fare meglio”.