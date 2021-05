Parlano Matteo Berrettini e Alexander Zverev dopo la finale di Madrid: Berrettini “Sono deluso, lo ammetto” (Video)

Matteo Berrettini : “È stata una bella lotta, spero almeno di aver fatto divertire gli appassionati. È naturale che adesso sia deluso. Questo sport ti fa vivere momenti straordinari e grandi delusioni. Sono deluso, lo ammetto. Spero di tornare qui e fare meglio in futuro.”

Alexander Zverev : “È fantastico [vincere questo titolo], soprattutto dopo aver perso le mie ultime tre finali che ho disputato nei Masters 1000. Questo successo è sicuramente speciale e voglio ora solo godermi questo.

Il servizio di Matteo è incredibile. Non ho giocato contro nessuno questa settimana che potesse servire a tale velocità sulla terra battuta. È stata sicuramente una partita diversa rispetto alle altre e sono veramente felice di aver vinto.

Roma è un altro torneo che mi piace molto, quindi spero di poter giocare allo stesso modo come ho fatto qui e vedremo come andrà. Mi sento benissimo”.