Masters 1000 Madrid: E’ finale per Matteo Berrettini. Domani la sfida per il titolo contro Alexander Zverev

Matteo Berrettini conquista la finale nel torneo Masters 1000 di Madrid.

L’azzurro ha sconfitto questa sera nella seconda semifinale il norvegese Casper Ruud classe 1998 e n.22 ATP, con il risultato di 64 64 dopo 1 ora e 21 minuti di partita.

Domani in finale affronterà Alexander Zverev classe 1997 e n.6 del mondo.

Per Matteo si trattava della seconda semifinale in un Masters 1000 dopo quella ottenuta sul cemento di Shanghai nel 2019 (poi battuto da “Sascha” Zverev).

Domani l’azzurro sarà alla caccia del primo titolo in carriera in un torneo 1000.

Primo set: Berrettini sul 4 pari, 40-15 con Rud al servizio, annullava tre palle per il 4 a 5 e alla prima palla break a disposizione piazzava il break ai vantaggi con l’azzurro che spingeva bene con il diritto ed in questo modo conquistava il break.

Nel gioco successivo, sul 5 a 4, l’azzurro teneva a 0 il turno di battuta, piazzando 4 vincenti nel game, conquistando in questo modo la frazione per 6 a 4.

Secondo set: Matteo sul 3 pari dal 15 pari conquistava tre punti consecutivi e anche il break, mettendo a segno sulla palla break una bella accelerazione di dritto, poi chiudendo il punto con il dritto successivo.

Sul 5 a 3 l’azzurro mancava una palla match sul servizio dell’avversario, ma nel gioco successivo teneva senza problemi il turno di battuta (a 0) portando a casa set e match per 6 a 4, piazzando una prima vincente sulla palla match.

ATP ATP Madrid Ruud C. Ruud C. 4 4 Berrettini M. Berrettini M. 6 6 Vincitore: Berrettini M. Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 Berrettini M. 15-0 30-0 40-0 4-5 → 4-6 Ruud C. 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 3-5 → 4-5 Berrettini M. 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 3-4 → 3-5 Ruud C. 0-15 15-15 15-30 15-40 3-3 → 3-4 Berrettini M. 15-0 30-0 40-0 3-2 → 3-3 Ruud C. 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 2-2 → 3-2 Berrettini M. 15-0 15-15 30-15 40-15 2-1 → 2-2 Ruud C. 0-15 15-15 30-15 40-15 1-1 → 2-1 Berrettini M. 40-0 1-0 → 1-1 Ruud C. 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 Berrettini M. 15-0 30-0 40-0 4-5 → 4-6 Ruud C. 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 4-4 → 4-5 Berrettini M. 15-0 30-0 40-0 40-15 4-3 → 4-4 Ruud C. 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 3-3 → 4-3 Berrettini M. 15-0 30-0 30-15 40-15 3-2 → 3-3 Ruud C. 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 2-2 → 3-2 Berrettini M. 15-0 30-0 40-0 2-1 → 2-2 Ruud C. 15-0 15-15 30-15 40-15 1-1 → 2-1 Berrettini M. 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 1-0 → 1-1 Ruud C. 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0

1 Aces 52 Double Faults 155% (34/62) 1st Serve 69% (34/49)71% (24/34) 1st Serve Points Won 91% (31/34)50% (14/28) 2nd Serve Points Won 67% (10/15)33% (1/3) Break Points Saved 0% (0/0)10 Service Games Played 109% (3/34) 1st Serve Return Points Won 29% (10/34)33% (5/15) 2nd Serve Return Points Won 50% (14/28)0% (0/0) Break Points Converted 67% (2/3)10 Return Games Played 1061% (38/62) Service Points Won 84% (41/49)16% (8/49) Return Points Won 39% (24/62)41% (46/111) Total Points Won 59% (65/111)