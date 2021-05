Pre Quali Roma (Formia): Il Tabellone Femminile. Si parte domani

Bianca Turati guida il tabellone femminile, che vede tra le protagoniste anche Lucia Bronzetti, appena sbarcata tra le Top 300 grazie agli ottimi risultati ottenuti nel 2021 nel circuito ITF (due titoli in 15mila dollari e finale nel 60mila a Bellinzona).

Pre Quali Roma – (Torneo Selezione Formia)

(1) Bianca Turati c. Eleonora Alvisi

Aurora Zantedeschi c. (4) Nuria Brancaccio

(3) Lisa Pigato c. Melania Delai

Matilde Paoletti c. (2) Lucia Bronzetti