Stefano Travaglia dà forfait a Monaco di Baviera (con il tabellone aggiornato)

Stefano Travaglia e il coreano Kwon hanno dato forfait questo pomeriggio nel torneo ATP 250 di Monaco di Baviera.

Con questo forfait nessun giocatore italiano sarà al via nel torneo tedesco.

(1) Zverev, Alexander vs Bye

(LL) Berankis, Ricardas vs (WC) Marterer, Maximilian

Ruusuvuori, Emil vs (Q) Ivashka, Ilya

(Q) McDonald, Mackenzie vs (6) Lajovic, Dusan

(4) Krajinovic, Filip vs Bye

(SE) Daniel, Taro vs (WC) Hanfmann, Yannick

Koepfer, Dominik vs (WC) Kohlschreiber, Philipp

(LL) Martin, Andrej vs (7) Struff, Jan-Lennard

(5) Basilashvili, Nikoloz vs Monteiro, Thiago

(Q) Galan, Daniel Elahi vs Korda, Sebastian

(Q) Stebe, Cedrik-Marcel vs Coria, Federico

Bye vs (3) Karatsev, Aslan

(8) Millman, John vs Popyrin, Alexei

Pella, Guido vs Gerasimov, Egor

Cuevas, Pablo vs Sandgren, Tennys

Bye vs (2) Ruud, Casper