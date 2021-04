ATP Estoril: Il Tabellone di Qualificazione. Presenza di Thomas Fabbiano

ATP 250 Estoril – Tabellone Quali

(1) Munar, Jaume vs Fabbiano, Thomas

(WC) Ferreira Silva, Frederico vs (7) Nakashima, Brandon

(2) Carballes Baena, Roberto vs Laaksonen, Henri

(WC) Borges, Nuno vs (8) Broady, Liam

(3) Londero, Juan Ignacio vs Taberner, Carlos

Griekspoor, Tallon vs (6) Alcaraz, Carlos

(4) Martinez, Pedro vs Van de Zandschulp, Botic

Huesler, Marc-Andrea vs (5) Sousa, Pedro

Estadio Millenium – Ora italiana: 12:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [WC] Nuno Borges vs [8] Liam Broady

2. Marc-Andrea Huesler vs [5] Pedro Sousa

3. [WC] Frederico Ferreira Silva vs [7] Brandon Nakashima (non prima ore: 17:00)

Court Cascais – Ora italiana: 12:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [2] Roberto Carballes Baena vs Henri Laaksonen

2. Tallon Griekspoor vs [6] Carlos Alcaraz

3. [1] Jaume Munar vs Thomas Fabbiano

Court 3 – Ora italiana: 14:00 (ora locale: 1:00 pm)

1. [4] Pedro Martinez vs Botic Van de Zandschulp

2. [3] Juan Ignacio Londero vs Carlos Taberner