Fabio Fognini si cancella dal torneo dell’Estoril

Fabio Fognini, numero 27 del ranking ATP, si è ufficialmente ritirato questo pomeriggio dal torneo dell’Estoril, il giorno dopo essere stato squalificato dall’ATP 500 di Barcellona a causa di un insulto (?) diretto a un giudice di linea che ha segnalato un fallo di piede. Il 33enne italiano era una delle figure principali nell’ entry list del torneo lusitano e non ha reso noto il motivo per cui non giocherà l’evento.

Nel 2019, Fognini si ritirò dall’Estoril all’ultimo minuto, quella volta si svolgeva al CT Estoril, dove si allenò, partecipò al sorteggio e tenne una conferenza stampa prima del ritiro.