Calendario WTA: Arrivano i tornei di Parma e Amburgo

La WTA ha annunciato oggi due interessanti aggiunte al calendario 2021 sotto forma di nuovi tornei WTA 250 che si terranno a Parma, in Italia e ad Amburgo, in Germania.

Programmato per la settimana del 17 maggio, l’Emilia Romagna Open si terrà a Parma e sarà disputato su terra rossa.

Tabellone principale di 32 giocatrici in singolare e 24 tenniste presenti nelle qualificazioni. L’evento di Parma è organizzato in collaborazione con MEF Tennis Events, che dopo molti anni di successo nella gestione di eventi ATP Challenger, sta ora lavorando con la WTA per la prima volta.

La seconda aggiunta al calendario è anch’essa un evento all’aperto su terra rossa, con il WTA Tour che si dirigerà in Germania per l’Hamburg European Open durante la settimana del 5 luglio, in coincidenza con la seconda settimana del torneo di Wimbledon.

Amburgo ha già ospitato un torneo WTA negli anni ’80 fino ai primi anni 2000, e l’edizione del 2021 sarà caratterizzata da un main draw di 28 giocatrici in singolare (16 tenniste nelle qualificazioni).