Challenger Roma 1: I risultati del Day 1. Oggi ancora pioggia. Cobolli al turno decisivo quali (domani programma ricchissimo di incontri e doppio turno per i qualificati)

Il programma di domani

Campo Centrale – Ora italiana: 10:00 (ora locale: 10:00 am)

1. [1] Denis Istomin vs [Alt] Alex Molcan

2. [1] Gregoire Barrere vs Guido Andreozzi

3. [3] Paolo Lorenzi vs Yannick Maden

4. Qualifier vs [2] Hugo Dellien (non prima ore: 13:30)

5. Bernard Tomic vs Ruben Bemelmans

Campo 3 – Ora italiana: 10:00 (ora locale: 10:00 am)

1. [WC] Flavio Cobolli vs [7] Hugo Grenier

2. [Alt] Borna Gojo vs Roberto Marcora (non prima ore: 11:00)

3. [8] Steven Diez vs [WC] Andrea Pellegrino

4. Qualifier vs [4] Sebastian Ofner (non prima ore: 14:00)

5. [1] Andre Goransson / Nicholas Monroe vs Sadio Doumbia / Fabien Reboul (non prima ore: 16:00)

Campo 4 – Ora italiana: 10:00 (ora locale: 10:00 am)

1. [Alt] Alexey Vatutin vs [Alt] Vit Kopriva

2. [Alt] Andrea Collarini vs [6] Juan Pablo Varillas (non prima ore: 11:00)

3. Sergiy Stakhovsky vs [SE] Mathias Bourgue

4. Alex Bolt vs Qualifier (non prima ore: 13:30)

5. [7] Lorenzo Giustino vs Filip Horansky

Campo 1 – Ora italiana: 10:00 (ora locale: 10:00 am)

1. [PR] Thanasi Kokkinakis vs Jay Clarke

2. Enzo Couacaud vs Elias Ymer (non prima ore: 11:00)

3. [WC] Giulio Zeppieri vs [WC] Stefano Napolitano

4. Qualifier vs Aleksandar Vukic (non prima ore: 14:00)

5. [WC] Andrea Giallanza / Francesco Iannini vs [3] Lloyd Glasspool / Harri Heliovaara (non prima ore: 16:00)

Campo Centrale – Ora italiana: 10:00 (ora locale: 10:00 am)

1. [2] Tobias Kamke vs [WC] Flavio Cobolli



CH CH Rome 1 Kamke T. Kamke T. 6 4 5 Cobolli F. Cobolli F. 2 6 7 Vincitore: Cobolli F.

2. [1] Denis Istomin vs [Alt] Alex Molcan



CH CH Rome 1 Istomin D. Istomin D. 0 3 4 Molcan A. • Molcan A. 0 6 2

3. [WC] Flavio Cobolli vs [7] Hugo Grenier (non prima ore: 12:30)



CH CH Rome 1 Cobolli F. Cobolli F. Grenier H. Grenier H. Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 0 Servizio Svolgimento Set 1

4. [WC] Giulio Zeppieri vs [WC] Stefano Napolitano



Il match deve ancora iniziare

Campo 3 – Ora italiana: 10:00 (ora locale: 10:00 am)

1. [Alt] Zizou Bergs vs [6] Tristan Lamasine



CH CH Rome 1 Bergs Z. Bergs Z. 6 6 2 Lamasine T. Lamasine T. 3 7 6 Vincitore: Lamasine T.

2. Ernesto Escobedo vs [5] Hugo Gaston



CH CH Rome 1 Escobedo E. Escobedo E. 3 4 Gaston H. Gaston H. 6 6 Vincitore: Gaston H.

3. [3] Marco Trungelliti vs [6] Tristan Lamasine (non prima ore: 11:30)



CH CH Rome 1 Trungelliti M. Trungelliti M. 0 1 Lamasine T. • Lamasine T. 30 5 Vincitore: Lamasine per ritiro

4. [Alt] Borna Gojo vs Roberto Marcora



CH CH Rome 1 Gojo B. Gojo B. Marcora R. Marcora R. Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 0 Servizio Svolgimento Set 1

Campo 4 – Ora italiana: 10:00 (ora locale: 10:00 am)

1. [4] Matteo Viola vs [Alt] Alexey Vatutin



CH CH Rome 1 Viola M. Viola M. 3 7 1 Vatutin A. Vatutin A. 6 6 6 Vincitore: Vatutin A.

2. [Alt] Andrea Collarini vs [6] Juan Pablo Varillas



CH CH Rome 1 Collarini A. Collarini A. 40 2 1 Varillas J. • Varillas J. 40 6 0

3. [Alt] Alexey Vatutin vs [Alt] Vit Kopriva (non prima ore: 12:30)



CH CH Rome 1 Vatutin A. Vatutin A. Kopriva V. Kopriva V. Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 0 Servizio Svolgimento Set 1

4. [7] Lorenzo Giustino vs Filip Horansky



Il match deve ancora iniziare