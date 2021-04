ATP 500 Barcellona: I risultati del Primo Turno di Quali. Fabbiano e Gaio al turno decisivo

Pista Rafa Nadal – Ora italiana: 11:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [6] Ilya Ivashka vs [10] Federico Gaio

2. [WC] Holger Vitus Nodskov Rune vs [7] Peter Gojowczyk

3. [WC] Carlos Gimeno Valero vs Tallon Griekspoor

Pista Manolo Santana – Ora italiana: 11:00 (ora locale: 11:00 am)

1. Botic Van de Zandschulp vs [PR] Andrey Kuznetsov

2. [Alt] Thomas Fabbiano vs [9] Sumit Nagal

3. Bernabe Zapata Miralles vs [WC] Pedro Cachin

Pista 2 – Ora italiana: 14:00 (ora locale: 2:00 pm)

1. [1] Sander Gille / Joran Vliegen OR Adrian Mannarino / Benoit Paire vs [2] Marcus Daniell / Philipp Oswald

Thomas Fabbiano è entrato come alternate a Barcellona al posto di Pedro Martinez. Giocherà contro Marc Andrea Huesler

ATP 500 Barcellona (Spagna) – 1° Turno Qualificazione, terra battuta

Pista Rafa Nadal – Ora italiana: 10:00 (ora locale: 10:00 am)

1. [2] Mikael Ymer vs [WC] Holger Vitus Nodskov Rune



2. [WC] Tommy Robredo vs [10] Federico Gaio



3. [4] Mikhail Kukushkin vs [WC] Carlos Gimeno Valero



4. [Alt] Thomas Fabbiano vs Marc-Andrea Huesler



Pista Manolo Santana – Ora italiana: 10:00 (ora locale: 10:00 am)

1. [5] Dennis Novak vs Botic Van de Zandschulp



2. [6] Ilya Ivashka vs Maxime Cressy



3. [WC] Pedro Cachin vs [12] Henri Laaksonen



4. [1] Tennys Sandgren vs Bernabe Zapata Miralles



Pista 2 – Ora italiana: 10:00 (ora locale: 10:00 am)

1. Mohamed Safwat vs [7] Peter Gojowczyk



2. [PR] Andrey Kuznetsov vs [8] Antoine Hoang



3. Tallon Griekspoor vs [11] Jurij Rodionov



4. Illya Marchenko vs [9] Sumit Nagal