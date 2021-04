Masters 1000 Monte Carlo: Due grandi sorprese. Fuori Novak Djokovic e Alexander Zverev

Novak Djokovic (ATP 1) ed Alexander Zverev (6) avrebbero dovuto sfidarsi nei quarti di Monte Carlo, invece guarderanno i rispettivi avversari giocarsi un posto in semifinale. Decisamente meno brillante rispetto a quanto mostrato solo 24 ore fa contro Jannik Sinner (22), il serbo ha commesso troppi errori (45 errori non forzati in due set), inchinandosi 6-4 7-5 al britannico Daniel Evans (33).

Il tedesco dal canto suo ha ceduto il passo al cospetto di David Goffin (15), impostosi con il risultato di 6-4 7-6 (9/7).

Da segnalare che Djokovic nel secondo parziale ha mancato un vantaggio di 3 a 1, prima di subire il controbreak e perdere poi frazione e partita per 7 a 5 subendo il break decisivo sul 5 pari.

ATP ATP Monte Carlo Djokovic N. Djokovic N. 4 5 Evans D. Evans D. 6 7 Vincitore: Evans D. Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 5-7 Evans D. 0-15 15-15 30-15 40-15 5-6 → 5-7 Djokovic N. 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 5-5 → 5-6 Evans D. 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 5-4 → 5-5 Djokovic N. 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 4-4 → 5-4 Evans D. 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 4-3 → 4-4 Djokovic N. 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 3-3 → 4-3 Evans D. 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 3-2 → 3-3 Djokovic N. 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 3-1 → 3-2 Evans D. 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 3-0 → 3-1 Djokovic N. 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 2-0 → 3-0 Evans D. 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 1-0 → 2-0 Djokovic N. 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 Evans D. 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 4-5 → 4-6 Djokovic N. 0-15 0-30 15-30 15-40 4-4 → 4-5 Evans D. 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 3-4 → 4-4 Djokovic N. 15-0 30-0 40-0 40-15 2-4 → 3-4 Evans D. 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 2-3 → 2-4 Djokovic N. 15-0 30-0 1-3 → 2-3 Evans D. 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 0-3 → 1-3 Djokovic N. 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 0-2 → 0-3 Evans D. 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 0-1 → 0-2 Djokovic N. 15-0 15-15 15-30 15-40 0-0 → 0-1