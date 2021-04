Novak Djokovic dopo la vittoria su Jannik Sinner: “Jannik è un giocatore a tutto campo, in grado di colpire alla grande in tutte le superfici. E’ il futuro del nostro sport, forse anche il presente” (con il video della partita)

“E’ stato un ottimo primo match, Sinner è in forma, ha appena giocato la finale a Miami. Dovevo rimanere lì con lui – ha spiegato Novak Djokovic al termine della partita contro Jannik Sinner.

“Jannik è un giocatore a tutto campo, in grado di colpire alla grande in tutte le superfici. E’ il futuro del nostro sport, forse anche il presente. Ha già fatto una finale in un 1000, questo è il risultato”.