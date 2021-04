Masters 1000 Monte Carlo: Il programma completo di Mercoledì 14 Aprile 2021

Court Rainier III – Ora italiana: 11:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [6] Andrey Rublev vs [Q] Salvatore Caruso

2. [1] Novak Djokovic vs Jannik Sinner

3. [Q] Federico Delbonis vs [3] Rafael Nadal

4. Lorenzo Sonego vs [5] Alexander Zverev

Court des Princes – Ora italiana: 11:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [15] Fabio Fognini vs Jordan Thompson

2. [7] Diego Schwartzman vs Casper Ruud

3. Daniel Evans vs [13] Hubert Hurkacz

4. Fabio Fognini / Diego Schwartzman vs [6] Wesley Koolhof / Lukasz Kubot

Court 2 – Ora italiana: 11:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [14] Grigor Dimitrov vs Jeremy Chardy

2. [11] David Goffin vs [Q] Marco Cecchinato

3. Tommy Paul vs [9] Roberto Bautista Agut

4. Karen Khachanov / Andrey Rublev vs [4] Marcel Granollers / Horacio Zeballos

Court 9 – Ora italiana: 11:00 (ora locale: 11:00 am)

1. John Millman vs [16] Cristian Garin

2. [Q] Alexei Popyrin vs [WC] Lucas Pouille

3. Karen Khachanov vs [12] Pablo Carreno Busta

4. [7] Pierre-Hugues Herbert / Nicolas Mahut vs Henri Kontinen / Edouard Roger-Vasselin

Court 11 – Ora italiana: 13:00 (ora locale: 1:00 pm)

1. Filip Krajinovic vs [LL] Juan Ignacio Londero

2. [WC] Petros Tsitsipas / Stefanos Tsitsipas vs Cristian Garin / Guido Pella (non prima ore: 14:00)

3. [Alt] Ariel Behar / Gonzalo Escobar vs Grigor Dimitrov / David Goffin

4. Raven Klaasen / Ben McLachlan vs [5] Rajeev Ram / Joe Salisbury