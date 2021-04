ATP Cagliari: Lorenzo Musetti annulla 4 palle match a Daniel Evans e conquista i quarti di finale “Anche se sono un ragazzino non mi sembra giusto essere trattato così…comunque non mi interessa: ho vinto la partita.”

Bellissima vittoria di Lorenzo Musetti che approda ai quarti di finale del torneo ATP 250 di Cagliari.

L’azzurro ha sconfitto questo pomeriggio il britannico Daniel Evans, testa di serie n.1 e n.32 del mondo, e dopo aver annullato 4 match point con il risultato di 61 16 76 (8) dopo 2 ore e 10 minuti di partita.

Ai quarti di finale Lorenzo sfiderà Djere o Millman.

Da segnalare che nel terzo e decisivo set l’azzurro ha annullato due pericolose palle break sul 4 pari che in caso di conversione avrebbero mandato a servire per il match il britannico.

Sul 5 a 6 Evans annullava una palla match ed in qualche modo teneva il turno di battuta e si andava al tiebreak.

Nel tiebreak l’azzurro sotttto per 2 a 5 e poi per 3 a 6, con due servizi Evans, annullava complessivamente 4 palle match e alla terza palla match complessiva chiudeva l’incredibile partita (con un drop-shot vincente sul match point) per 10 punti a 8.

Dichiara alla fine della partita l’azzurro: “Sono partito benissimo, poi nel secondo set lui ha cambiato tattica ed ha iniziato ad attaccare fin dalla risposta: facevo fatica a rispondere, lui prendeva la rete e la copriva benissimo. Sono stato bravo a recuperare nel tie-break: oggi potevo davvero perderlo. I tie-break sono una roulette russa dove può succedere di tutto. L’importante è crederci fino alla fine e stare su tutti i punti. Sia con il servizio che con la smorzata oggi sono stato bravo”. Poi è tornato sull’atteggiamento del britannico: “Anche se sono un ragazzino non mi sembra giusto essere trattato così…comunque non mi interessa: ho vinto la partita. Evidentemente chiudere al primo match-point non mi piace, preferisco far soffrire Simone, la mia famiglia e tutti quelli che mi seguono…”.

ATP ATP Cagliari Evans D. Evans D. 1 6 6 Musetti L. Musetti L. 6 1 7 Vincitore: Musetti L. Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-7 Tiebreak 0-0* 1*-0 2*-0 3-0* 4-0* 4*-1 4*-2 5-2* 5-3* 6*-3 6*-4 6-5* 6-6* 6*-7 7*-7 8-7* 8-8* 8*-9 6-6 → 6-7 Evans D. 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 5-6 → 6-6 Musetti L. 15-0 30-0 40-0 40-15 5-5 → 5-6 Evans D. 15-0 15-15 30-15 40-15 4-5 → 5-5 Musetti L. 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 4-4 → 4-5 Evans D. 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 3-4 → 4-4 Musetti L. 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 3-3 → 3-4 Evans D. 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 2-3 → 3-3 Musetti L. 15-0 30-0 40-0 2-2 → 2-3 Evans D. 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 1-2 → 2-2 Musetti L. 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 1-1 → 1-2 Evans D. 0-15 15-15 30-15 40-15 0-1 → 1-1 Musetti L. 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-1 Evans D. 0-15 15-15 30-15 40-15 5-1 → 6-1 Musetti L. 0-15 0-30 15-30 15-40 4-1 → 5-1 Evans D. 0-15 0-30 0-40 4-0 → 4-1 Musetti L. 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 3-0 → 4-0 Evans D. 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 2-0 → 3-0 Musetti L. 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 1-0 → 2-0 Evans D. 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 1-6 Musetti L. 15-0 30-0 40-0 1-5 → 1-6 Evans D. 15-0 15-15 30-15 40-15 0-5 → 1-5 Musetti L. 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 0-4 → 0-5 Evans D. 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 0-3 → 0-4 Musetti L. 15-0 30-0 40-0 0-2 → 0-3 Evans D. 0-15 0-30 0-40 0-1 → 0-2 Musetti L. 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 0-0 → 0-1

0 Aces 03 Double Faults 265% (57/88) 1st Serve 74% (65/88)60% (34/57) 1st Serve Points Won 74% (48/65)58% (18/31) 2nd Serve Points Won 35% (8/23)57% (4/7) Break Points Saved 67% (6/9)13 Service Games Played 1326% (17/65) 1st Serve Return Points Won 40% (23/57)65% (15/23) 2nd Serve Return Points Won 42% (13/31)33% (3/9) Break Points Converted 43% (3/7)13 Return Games Played 1359% (52/88) Service Points Won 64% (56/88)36% (32/88) Return Points Won 41% (36/88)48% (84/176) Total Points Won 52% (92/176)