Challenger Oeiras 2: Il Tabellone Principale e di Qualificazione. Alcuni azzurri al via

Challenger Oeiras 2 – Tabellone Principale

(1) Otte, Oscar vs (WC) Araujo, Pedro

Bonadio, Riccardo vs Oliveira, Goncalo

Zverev, Mischa vs Moraing, Mats

(WC) Cacao, Tiago vs (8) Lamasine, Tristan

(4) Benchetrit, Elliot vs Qualifier

Tseng, Chun-hsin vs Qualifier

Kotov, Pavel vs (Alt) Bourchier, Harry

Molcan, Alex vs (5) Moroni, Gian Marco

(6) Trungelliti, Marco vs (SE) Elias, Gastao

Gimeno Valero, Carlos vs Ortega-Olmedo, Roberto

Kuzmanov, Dimitar vs Miedler, Lucas

Qualifier vs (3) Escobedo, Ernesto

(7) Kuhn, Nicola vs Guinard, Manuel

Grenier, Hugo vs Lee, Duckhee

(Alt) Forejtek, Jonas vs Qualifier

(WC) Borges, Nuno vs (2) Couacaud, Enzo

(1) Vatutin, Alexeyvs (Alt) Slobodchikov, Ronald(WC) Gomes, Miguelvs

(2) Uchida, Kaichi vs Jianu, Filip Cristian

Esteve Lobato, Eduard vs (8) Andreev, Adrian

(3) Furness, Evan vs Yevseyev, Denis

(WC) Faria, Luis vs (7) Orlov, Vladyslav

(4) Chappell, Nick vs (WC) Rocha, Henrique

(Alt) Heyman, Christopher vs (5) Cachin, Pedro

CENTRAL – Ora italiana: 13:30 (ora locale: 12:30 pm)

1. [WC] Miguel Gomes vs [6] Raul Brancaccio

2. [4] Nick Chappell vs [WC] Henrique Rocha

COURT 1 – Ora italiana: 12:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [WC] Luis Faria vs [7] Vladyslav Orlov

2. [Alt] Christopher Heyman vs [5] Pedro Cachin

3. [3] Evan Furness vs Denis Yevseyev

COURT 3 – Ora italiana: 12:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [2] Kaichi Uchida vs Filip Cristian Jianu

2. Eduard Esteve Lobato vs [8] Adrian Andreev

3. [1] Alexey Vatutin vs [Alt] Ronald Slobodchikov